Rendez-vous au Pays basque.Ce vendredi, l'UEFA a officialisé le calendrier des matchs restants de Ligue des champions féminines et a également réalisé le tirage au sort des quarts de finale. Comme pour la compétition masculine , les huit équipes encore en lice seront regroupées dans un tournoi à élimination directe se déroulant à Bilbao et San Sebastián. Les quarts de finales se dérouleront les 21 et 22 août, les demi-finales auront lieu les 25 et 26 août et la finale se jouera à San Sebastián le 30 août.En quarts, l'OL sera opposé au Bayern le 22 août, tout comme le PSG qui devra se défaire d'Arsenal. Les deux autres quarts opposeront Glasgow City à Wolfsburg et l'Atlético Madrid au FC Barcelone. En cas de victoire, les deux clubs français se retrouveraient en demi-finale.Deux mois pour être prêtes.