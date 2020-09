Le calendrier de la Serie A dévoilé

Le calendrier de la Serie A 2020-2021 pic.twitter.com/tAjUivktDK — FrSerieA (@FrSerieA) September 2, 2020

Mamma mia !La Serie A a dévoilé son calendrier ce mercredi, et on peut déjà vous dire que ça attaquera fort. Lors du week-end du 20 septembre, la Juventus devra trouver rapidement ses marques pour son entrée face à la Sampdoria, puisqu'elle affrontera la Roma et Naples ensuite. Du fait de leurs parcours en Ligue Europa et en Ligue des champions, l'Inter (en déplacement à Benevento) et l'Atalanta (opposée à la Lazio) disputeront ultérieurement leur première affiche en championnat.Quelques rendez-vous supplémentaires à noter dans vos agendas : le premier derby de Milan aura lieu lors de la quatrième journée (18 octobre), et le choc entre la Juve et l'Inter lors de la 18(17 janvier). Le champion en titre et son dauphin se retrouveront ensuite lors de la 37journée pour un match qui pourrait valoir son pesant de cacahuètes...Il n'y a plus qu'à manger, le couvert est dressé.