Le cadeau de Pelé à Mbappé

Thanks for this amazing gift, King ? @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym — Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 septembre 2018

Le Roi Pelé définitivement sous le charme de Kylian Mbappé.Suspendu pour le déplacement à Rennes dimanche, l'attaquant de 19 ans a pu assister devant sa télé à la victoire de son équipe en Bretagne (3-1) . Et il a surtout pu se consoler avec un très beau cadeau d'un certain Pelé. Le Brésilien lui a visiblement offert un maillot dédicacé de Santos. Mbappé n'a pas tardé à s'afficher avec la tunique sur ses réseaux sociaux dimanche. «» a commenté l'international français dans la langue de Shakespeare.L'histoire d'amour continue entre les deux hommes. Ils avaient déjà échangé quelques messages via Twitter durant la Coupe du monde, alors que le natif de Bondy se révélait aux yeux du monde entier. «» , s'était amusé Pelé après la victoire des Bleus contre l'Argentine (4-3) . Le Parisien lui avait répondu en toute modestie : «. »Quelques jours plus tard, il devenait champion du monde avec la France . Plus que deux pour égaler le Roi Pelé.