Le BvB tient le coup face à City et assure sa qualif

Porté par un Signal Iduna Park incandescent, Dortmund a tenu tête à Manchester City dans ce duel au sommet du groupe G (0-0), grâce notamment à un penalty stoppé par Gregor Kobel. Non sans souffrir, les hommes d'Edin Terzić ont assuré l'essentiel : la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Un BvB appliqué, mais muet

Kobel, ce héros

Dortmund (3-4-2-1) : Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Adeyemi (Mallen, 72e), Bellingham, Can, Reyna (Papadopoulos, 87e) - Brandt, Moukoko (Modeste, 81e), Hazard (Wolf, 81e). Entraîneur : Edin Terzić.



Manchester City (4-4-2) : Ortega - Stones, Dias, Aké, Cancelo (Akanji, 45e) - Mahrez (Palmer, 88e), Rodri, Gündoğan, Foden (Grealish, 80e) - Haaland (Silva, 45e), Álvarez. Entraîneur : Josep Guardiola.

C'était l'acte 2 du choc au sommet de ce groupe G. Le temps des retrouvailles entre l'ogre norvégien Erling Haaland et son ancien jardin le Signal Iduna Park, mais aussi l'heure de la revanche pour le BvB, cruellement battu par les Citizens à l'aller (2-1) . Avant ce match de prestige, Manchester City était d'ores et déjà qualifié, contrairement à son adversaire du soir qui devait au moins faire un nul pour s'assurer une place en huitièmes. Après une première période ambitieuse, durant laquelle ils ne seront pas parvenus à marquer, les Allemands ont eu plus de mal au retour des vestiaires, mais ont réussi tant bien que mal à assurer un point (0-0) et valider leur ticket pour le prochain tour.Dans un Westfalenstadion chauffé à blanc par plus de 81 000 chanceux, le premier frisson de la partie sera signé Adeyemi. Après une perte de balle de Cancelo, l'ailier droit s'infiltre dans les trente mètres adverses. Conscient du danger, le latéral gauche de City ne prend aucun risque et lâche sa meilleure faute sournoise. Davide Massa, l'homme en noir du soir, sort la première biscotte de cette rencontre et offre à Brandt un coup franc, qu'il ne parviendra pas à cadrer (8). Décomplexés, les hommes de Terzić vont enchaîner les assauts sur les cages d'Ortega. Süle lance en profondeur Adeyemi, à la limite du hors-jeu. L'international allemand obtient un face-à-face avec le portier, mais manque de justesse (16). Le réveil des, tout sauf souverains dans ce premier acte, arrivera dans la foulée. Après avoir subtilement taclé Haaland, Hummels montre l'exemple en repoussent la tentative de Mahrez en corner (18). Profitant d'une nouvelle erreur d'alignement de la défense mancunienne, Adeyemi, toujours lui, se projette sur le côté droit et centre à destination de Moukoko. La pépite allemande est parfaitement positionnée, mais croise trop sa reprise du pied gauche (35). La menace se rapproche, mais les locaux manquent d'efficacité face à des visiteurs remaniés - six changements par rapport au onze aligné face à Brighton - et qui prennent de plus en plus d'assurance au fil des minutes, à l'image du coup de casque d'Aké (45).Au retour des vestiaires, Guardiola fait dans la gestion en décidant de faire souffler son cyborg, remplacé par le maestro Bernardo Silva. Comme en première, le BvB continue de se montrer menaçant sans pour autant parvenir à faire la différence(52), au grand dam de son public. Les hommes de Terzić ne sont pas loin de s'en mordre les doigts lorsqu'un centre fort de Phil Foden trouve Riyad Mahrez. Fidèle à lui-même, l'ailier rentre plein axe avant d'être fauché irrégulièrement dans la surface. Sur le penalty qui lui est offert, l'international algérien tente sa chance côté gauche, mais Gregor Kobel réalise une magnifique parade (58). Les dernières minutes de la rencontre seront étouffantes pour les Allemands, totalement sevrés de ballons. Les Anglais campent dans le camp adverse et ne sont pas loin de gâcher la soirée, mais le bloc du Borussia, tenu d'une main de maître par son capitaine Hummels, parvient à garder sa cage inviolée. Mission accomplie.