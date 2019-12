Le but somptueux de Vangioni

Former Milan left back Leonel Vangioni has just scored this for Monterrey against Al Sadd in Club World Cuppic.twitter.com/AIVSf0X4G1 — Ahmed (@Ahmed__Wagih1) 14 décembre 2019

MR

Bim !Ce samedi, les Mexicains de Monterrey affrontaient les Saoudiens d'Al Sadd pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Face à l'équipe de Xavi, lesont décroché une victoire importante et méritée mais surtout beaucoup plus tranquille que le score ne le laisse penser (3-2).Monterrey a d'ailleurs ouvert le score de la plus belle manière quand le latéral gauche argentin, Leonel Vangioni, a décidé de prendre sa chance de loin. Révélé à River Plate avant de filer en Europe pour évoluer sous les couleurs de l'AC Milan, Vangioni a envoyé une frappe aussi chirurgicale que lointaine pour offrir à son équipe un but absolument somptueux. Après cette victoire, les joueurs de Monterrey affronteront Liverpool en demi-finales.Alisson est prévenu.