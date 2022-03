Le but plein de malice signé Ravel Morrison avec Derby County

Ravel Morrison with a beautiful dummy and goal for Derby vs Barnsley pic.twitter.com/dHIPWQI6nz — Your Football News (@YFNews) March 5, 2022

FG

Une humiliation publique.En tant que manager de Derby County depuis plus d'un an, il ne serait pas surprenant d'apprendre que Wayne Rooney distribue quelques conseils avisés à ses attaquants lors des séances d'entraînements face au but. Inspiré par son coach ou non, Ravel Morrison a en tout cas régalé le Pride Park Stadium ce samedi en inscrivant un pion aussi fabuleux que malicieux contre Barnsley.Alors que le ballon est dans les pieds de son coéquipier Tom Lawrence, Morrison réclame le ballon aux abord de la surface. Mais plutôt que de s'en saisir, il mystifie toute la défense adverse en laissant glisser le cuir pour Luke Plange, seul dans la zone de vérité. Ce dernier, à la limite du hors-jeu, sert alors Morrison, qui a contourné la défense pour se retrouver face au gardien et ridiculiser ce dernier avec un petit ballon piqué aussi doux que foudroyant. Imparable et surtout crucial puisque ce but sécurise la victoire des(18, 24 points) face à un concurrent direct au maintien (19, 23 points) et permet de croire encore au miracle d'un maintien en Championship , à dix journées de la fin de la saison.