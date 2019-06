Le but gag encaissé par le Vissel Kobe

Have you ever seen so many defensive mistakes for one goal? ?‍♂️ pic.twitter.com/xmKsxa72HR — Goal (@goal) June 24, 2019

Une succession de boulettes.Alors que le Vissel Kobe avait rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de David Villa, l'équipe adverse, Oita Trinita, a su arracher le match nul à l'extérieur samedi (2-2) à l'occasion de la 16journée de championnat grâce notamment à un but complètement burlesque.Un défenseur de la bande à Iniesta manque son contrôle et est repris par l'attaquant adverse. Un deuxième défenseur vient faire le rideau, mais rate le ballon et joue une balle en retrait à l'arrache pour son gardien. Ce dernier fait un contrôle beaucoup trop long que l'avant-centre adverse intercepte. Il n'a plus qu'à faire la passe à Ado Onaiwu, qui met le ballon dans le but vide. Quitte à prendre d'anciens Barcelonais , autant que ce soit à toutes les lignes.