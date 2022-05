Le but du mois de Tottenham attribué à un enfant handicapé

37

With over 70% of the votes...Your May Goal of the Month! pic.twitter.com/KYmtR4OM5S — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 30, 2022

LB

La belle action du mois.Comme à chaque fin de mois, les supporters de Tottenham ont dû voter pour le traditionnel but du mois. En mai, au choix, trois réalisations de Son, un de Kane, un de Kulusevski, un des féminines et deux des U18. Mais celui plébiscité par les fans desest l’œuvre de Ryley Keys. Et haut la main : son but a totalisé 70,5% des voix . Ce n’est pas étonnant, son penalty étant marqué dans le derby du nord de Londres, contre Arsenal.Ryley Keys ne figure pas dans l’effectif d’Antonio Conte ? C’est normal, il s’agit d’un enfant atteint de paralysie cérébrale après une naissance prématurée. Des médecins lui ont dit qu’il ne marcherait jamais. Pour récompenser ses efforts, à la mi-temps du match face aux, il a été invité à tirer un penalty face à l’ancienne gloire locale, Pat Jennings. Un tir qui a fini dans les filets, avec l’ovation du public.