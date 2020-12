Le but depuis son camp de Will Vaulks face à Brentford

Will Vaulks has won goal of the season #CardiffCity pic.twitter.com/JBd7OQ0OGe — The Second Tier (@secondtierpod) December 26, 2020

Noël après Noël.Qui dirait non à un bijou au pied du sapin ? Personne, et certainement pas Will Vaulks. Muet depuis le mois de juillet, le Gallois a retrouvé le chemin des filets en Championship samedi lors du Boxing Day. Et avec la manière ! Le joueur de Cardiff City s'est ainsi payé le luxe d'ouvrir le score d'un coup de patte parfaitement dosé, à plus de 50 mètres du but adverse. Mieux : Vaulks s'est même offert un doublé. Insuffisant toutefois pour éviter à Cardiff de s'incliner face au Brentford (2-3) d'un Sergi Canós en feu, qui a inscrit un triplé.D'où l'expression. Un sacré gros nonos.