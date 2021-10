Le but de la semaine vous est offert par Dairon Asprilla

Are you kidding?! Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0 — Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021

LT

Attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel.Même si le gardien adverse n’est pas totalement irréprochable, Dairon Asprilla a probablement inscrit le but de la semaine dans la nuit de mercredi à jeudi. L’attaquant colombien des Portland Timbers en MLS a profité d’une faute de main du portier pour se lever le ballon et envoyer une bicyclette lobée au fond des filets, depuis l’extérieur de la surface.Un but, en plus d’être magnifique, qui a permis aux locaux de faire le break face aux San José Earthquakes et qui a définitivement scellé le succès 2-0 de l’équipe de l’Oregon. Portland, après 32 journées, est quatrième de la conférence Ouest dominée par Kansas City Ils font vraiment tout pour le show, ces Américains.