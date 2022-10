Le bus parisien a parcouru 1800 km à vide pour rejoindre Benfica

BG

Ils auraient pu en profiter pour ramener quelques supporters, quand même.Un mois après la réaction inappropriée de Christophe Galtier et la polémique du « char à voile » , le club parisien continue de se faire surveiller et critiquer à chaque déplacement. La bande à Galtier affronte le Benfica mercredi soir en Ligue des champions, à Lisbonne, ville que les joueurs parisiens rejoindront en avion. Une fois sur le sol portugais, leur car habituel les y attendra à la sortie de l'aéroport, et c'est là que le bât blesse. Selon le journal, le car du PSG a fait les 1800 km séparant Paris à Lisbonne... à vide. Une nouvelle aberration écologique pour certains, une mesure de sécurité indiscutable pour le club parisien.En effet, ce véhicule n'est pas un simple car, et pas conduit par un simple chauffeur. Le car parisien a été conçu en mode James Bond, de manière à protéger Mbappé et compagnie contre tous types de menaces (du simple jet de projectile à un attentat à la bombe ou à l'arme à feu). Ce vrai jet sur roues est aussi piloté par un as du volant, formé à la conduite en environnement « complexe » . Petit bonus : à l'intérieur, les joueurs ont droit à des sièges inclinables à 45 degrés et même à un petit espace cuisine.Pour le coup, le PSG n'est pas le seul club sur lequel il faut tomber, puisque tous les plus grands clubs européens procèdent de la même manière.