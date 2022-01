Le Burkina Faso s'offre le Cap-Vert et lance sa CAN

Cap-Vert (3-4-3) : Vozinha - S. Fortes, R. Lopes, Stopira - J. Fortes (L. Semedo, 82e), Rocha Santos, Andrade (Mendes, 73e), D. Tavares (W. Semedo, 69e) - G. Rodrigues, J. Tavares, Monteiro. Sélectionneur : Bubista.



Burkina Faso (4-2-3-1) : Koffi - I. Kaboré, Dayo, Tapsoba (W. Sanogo, 69e), Yago - Guira, Blati Touré - Bandé, G. Sangaré (I. Ouedraogo, 69e), Bayala (M. Konte, 78e) - Abd. Tapsoba. Sélectionneur : Kamou Malo.

Ce Cap-Vert-Burkina Faso a beau ne rien avoir en commun avec un certain Bastia-Mulhouse, c’est bien Mathieu Chabert qui vous vient à l’esprit au moment de voir les Étalons lancer enfin leur CAN face aux Requins bleus ce jeudi soir pour le compte de la deuxième journée de la compétition. La raison : Hassane Bandé a marqué le seul et unique but de la rencontre, permettant aux Burkinabés (1-0) de prendre leurs premiers points dans cette édition et de lancer enfin leur aventure.D’un centre puissant et millimétré d’un Issa Kaboré en fusion, Hassan Bandé s’est parfaitement démarqué dans la surface de réparation et a envoyé le ballon dans les filets de la poitrine. Un but importantissime qui permet aux coéquipiers de Bertrand Traoré, positif au coronavirus et donc absent ce jeudi soir , de se relancer dans le groupe A. Après la victoire étincelante du Cameroun face à l’Éthiopie (4-1), le Burkina Faso devra faire mieux que ses adversaires du soir pour se qualifier pour les phases finales.Finale à distance.