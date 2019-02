Le Burkina Faso recherche 6 sélectionneurs

MR

Etalons recherchent cavaliers.La Fédération Burkinabaise de Football (FBF) a publié ce jeudi un appel à candidatures afin de recruter pas moins de six sélectionneurs pour ses différentes sélections nationales de jeunes (U15, U17, U20, U23, A' et les sélections féminines de jeunes).La FBF est également à la recherche de six sélectionneurs adjoints, deux préparateurs adjoints et un entraîneur spécialiste des gardiens de but. Concernant les compétences requises, les futurs sélectionneurs devront détenir la licence A de la CAF ou tout autre diplôme continental équivalent et justifier d'une expérience d'au moins 5 ans.Pour les intéressés, vous avez jusqu'au 15 mars prochain pour envoyer vos candidatures. Ne traînez pas !