Le Brexit, ce nouveau fardeau français

Par Florent Caffery

Avec son haut de forme et son aptitude à fumer comme un pompier, Sir Winston Churchill avait le sens de la formule. Plus d’un demi-siècle après sa disparition, ses mots trouvent encore un écho.Avec le Brexit, le football britannique prend un sérieux virage, définitivement acté début décembre, à la suite d’atermoiements et de passe d’armes entre la Football Association, la Premier League et l’English Football League regroupant les trois autres divisions pros., développe Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport Business., abonde Jean-Baptiste Giniès, avocat spécialisé dans le droit du sport.(en 1992, 70% des joueurs étaient anglais contre 30% désormais)Durant les deux dernières décennies,, poursuit Vincent Chaudel. Bouger les lignes n’est jamais aisé. Alors, le Brexit va-t-il remanier l’échiquier ?Première mesure et non des moindres qui entrera en application le 1janvier prochain, l’interdiction de recruter des mineurs étrangers, l’Angleterre repassant sous le giron de la FIFA., estime Eric Roy, directeur sportif de Watford jusqu’en juillet dernier.Fini les Paul Pogba et Gaël Kakuta enrôlés à 16 piges respectivement à Manchester United et Chelsea., abonde Frédéric Guerra, entre autres l'agent de Maxime Gonalons (Grenade) et de Boulaye Dia (Reims).Pour les moins de 21 ans, les clubs anglais seront limités, pas plus de trois joueurs recrutés par mercato, soit six à l’année. Bonne ou mauvaise chose,, d’après Jean-Baptiste Giniès.À la formation de Valenciennes, où exerçait jusqu’à l’été dernier Olivier Bijotat (depuis responsable de la préformation à Lens),Pour autant,, jure Vincent Chaudel de l’Observatoire du Sport Business.Deuxième volet du Brexit en mode ballon rond, le système de points(GBE), développe Jean-Baptiste Giniès.En fonction du championnat dans lequel évolue le joueur, les compétitions qu’il dispute et son nombre de sélections internationales, il cumule des points. Pour obtenir le permis de travail, 15 sont nécessaires., poursuit l’avocat,Et en matière d’exemple ?Profil type, celui de N’Golo Kanté, transféré de Caen à Leicester en 2015. À l’époque, le milieu de terrain ne dispute pas la Coupe d'Europe et n’a pas encore revêtu la tunique bleue. Résultat, il n’aurait eu que 12 points et serait resté bloqué à la frontière à Calais. D’après une étude de la BBC, si le Brexit avait été mis en application en 2016, 332 joueurs n’auraient pu signer dans l’une des quatre divisions professionnelles. Conséquence directe du Brexit, les joueurs deseront floués., livre Vincent Chaudel.Et de fait, affecter directement la France. Fred Guerra, qui a envoyé Bryan M’Beumo à Brentford (Championship) à l’été 2019 sait bien qu’en janvier prochain, un tel transfert n’aurait pu être faisable.Le mercato d’hiver 2021 s’annonce délicat d’après l’agent :Troisième aspect des nouvelles mesures, la création de l’Auto Pass à destination des internationaux. Jean-Baptiste Giniès détaille :L’objectif premier des décideurs d’outre-Manche, ne pouvoir attirer que le haut du panier. D’après Vincent Chaudel,, regrette Olivier Bijotat.En 2017, si une commission regroupant des représentants du football anglais n’avait pas approuvé que l’Égyptien Mohamed Salah allait être une plus-value pour la Premier League, jamais il n’aurait pu rejoindre Liverpool., distille l’avocat Jean-Baptiste Giniès.Clairement, si un joueur n’atteint pas le quota de 15 points, qu’il ne respecte donc pas les critères de sélection, le club souhaitant l’acheter pourra passer par une porte dérobée en sollicitant cette commission. Mais attention,, temporise l’avocat., reprend de volée l’agent Frédéric Guerra,Vincent Chaudel y voitSi des partenariats, à la façon de Troyes racheté par Manchester City en septembre via la société City Football Group, permettront à certains clubs anglais d’aller encore puiser dans le vivier français, la donne va changer., dévoile Eric Roy,Et donc la France, poursuit Roy :Entre 2010 et 2019, d’après l’Observatoire du Sport Business, les Anglais ont claqué 1,25 milliard d’euros auprès des clubs français. Niveau dépendance en Europe, il n’y a pas pire. Prenons le cas du Lyonnais Houssem Aouar., prévoit Vincent Chaudel., anticipe Jean-Baptiste Ginès.(vendu 30 millions d’euros à Arsenal en 2019, N.D.L.R.)Sur la terre du breakfast, à moyen terme, les effets du Brexit doivent surtout se faire sentir sur la sélection nationale., dixit Frédéric Guerra.C’est que depuis l’arrêt Bosman,, conclut Vincent Chaudel.Le changement dans le sens de chacun, donc dans la bonne direction. Nul doute que Churchill aurait approuvé.