Le Brésil se refait la cerise contre la Corée

Brésil (4-3-3) : Alisson - Danilo, Marquinhos, Militão, Renan Lodi (Emerson, 88e) - Paquetá (Firmino, 84e), Fabinho, Arthur (Douglas Luiz, 80e) - Gabriel Jesus (Rodrygo, 88e), Richarlison, Coutinho. Sélectionneur : Tite.



Corée du Sud (4-2-3-1) : Cho - M.H. Kim, Y. Kim, M.J. Kim, J. Kim - H. Hwang (Na, 65e), Wung, Ju (I. Hwang, 88e), Son - Lee (Kwon, 76e), E. Hwang . Sélectionneur : Paulo Bento.

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Enfin un peu de joie, pour le Brésil.Battue vendredi par l'Argentine et incapable de s'imposer depuis cinq matchs, une première depuis 2013, laa renoué avec le succès en maîtrisant la Corée du Sud (3-0) à Abu Dhabi.Rivaldo n'était pas content qu'on ait filé le numéro 10 à Lucas Paquetá pour ce rassemblement ? Reconduit par Tite, qui a procédé à cinq changements dans son onze, le milieu milanais a répondu de la meilleure des manières : en plaçant un gros coup de boule sur un centre parfait de Lodi, idéalement décalé par Coutinho (1-0, 9). Pas abattue, la Corée du Sud est partie à l'assaut du but d'Alisson, solide sur une frappe puissante de Son (15), et tout heureux de voir un enroulé du même Son fuir le cadre (21). Incapables de concrétiser leur temps fort, les Coréens se sont fait punir par Coutinho, auteur d'un bijou sur coup franc direct (2-0, 36). Une première depuis septembre 2014, et un coup de patte de Neymar Jr face à la Colombie.Décidément sur tous les fronts, Petit Couteau a ensuite été tout proche d'inscrire un CSC gag, sur un coup franc de Son relâché par Alisson, mais a été sauvé par le poteau (42). Mis en danger par ce diable de Son juste après le repos (46), le Brésil a déroulé en deuxième période, ajoutant un troisième pion par Danilo. Trouvé en retrait par Lodi au terme d'une longue séquence de possession, le latéral de la Juve a envoyé un pruneau que Cho n'a pu que ralentir (3-0, 60). Alisson ayant tenu la baraque sur deux tirs de Kim et Son (72, 75), Tite a même pu offrir leurs premières capes aux jeunes Douglas Luiz (21 ans), le milieu de West Ham, et Emerson (20 ans), le défenseur du Betis. Bref, la fête a été totale pour lesIls sont où maintenant les, avec leurs #ForaTite (dehors Tite, en VF) ?