Le Brésil s'offre l'Italie, Marta entre dans l'Histoire

Italie (4-3-3) : Giuliani - Guagni, Gama, Linari, Bartoli (Boatin, 70e) - Galli, Giugliano, Cernoia - Bonansea, Girelli (Mauro, 78e), Giacinti (Bergamaschi, 63e). Sélectionneuse : Milena Bertolini.



Brésil (4-1-4-1) : Barbara - Leticia Santos (Poliana, 76e), Kathellen, Monica, Tamires - Thaisa, Andressinha - Ludmila, Marta (Luana, 83e), Debinha - Cristiane (Beatriz, 64e). Sélectionneur : Vadao.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Soulagement pour laEn ballottage défavorable, le Brésil avait besoin d'un beau succès dans ce choc du groupe C face à unedéjà qualifiée pour terminer en première ou deuxième position. C'est finalement sur la plus petite des marges que les joueuses de Vadao se sont imposées (1-0), laissant l'Italie et l'Australie terminer devant elles.La première occasion du match est pourtant pour l'Italie, et Bonansea oblige une première fois Barbara à s'employer (5). La réponse brésilienne ne se fait pas attendre, et sur un corner de Marta, Debinha rentre une Madjer sortie miraculeusement par Giuliani (17). Laest bien en place, et sur une action d'école, Bonansea encore elle n'est pas loin d'ouvrir le score sans un nouveau sauvetage de Barbara (40).En seconde période, les Brésiliennes reviennent avec plus de cœur et Andressinha trouve la transversale de Giuliani sur coup-franc (52). Les joueuses de Milena Bertolini sont moins fluides que lors du premier acte, et vont se faire punir sévèrement. Le coup d'épaule de Linari sur Debinha dans la surface est jugé illicite et offre un penalty à Marta qui ne manque pas l'occasion d'inscrire le dix-septième but de sa carrière en Coupe du monde (74). Un pion qui lui permet de dépasser l'international allemand Miroslav Klose et de s'emparer seule de la couronne de meilleur buteur homme/femme confondu dans cette compétition. Mais qui n'est pas suffisant pour permettre au Brésil de faire mieux qu'une troisième place, qui devrait donc l'opposer à la France en huitièmes. Gros choc en vue ?