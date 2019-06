Le Brésil s’échauffe contre le Qatar mais s'inquiète pour Neymar

À neuf jours du début de sa Copa América, la Seleção a plutôt sereinement disposé du Qatar en amical. Secoué en ce moment sur le terrain extra-sportif, Neymar est sorti en grimaçant dès le début de la partie après un coup reçu à la cheville.

Assim Madibo à la chasse au Ney

Brésil (4-3-3) : Ederson, D. Alves (c, É. Militão 81e), Marquinhos, Miranda, F. Luis (A. Sandro, 76e) - Casemiro, Arthur (Fernandinho, 66e) - Richarlison (Neres, 63e), Coutinho (L. Paquetá, 68e), Neymar Jr (Everton S., 21e) - G. Jesus. Sélectionneur : Tite.



Qatar (5-3-2) : S. Al Sheeb - P. Miguel Correia, A. Al Hajri, B. Khoukhi, T. Salman, A. Hassan (Al. Afif, 84e) - A. Hatem (A. Al-Ahrak, 87e), A. Madibo, H. Al Haidos (c, A. Doozandeh 79e) - Almoez Ali, Ak. Afif (A. Alaaeldin, 88e). Sélectionneur : Félix Sánchez Bas.

Par Jérémie Baron

Le Brésil se déchire autour de son cas et il était certainement pressé de retrouver les terrains pour se vider la tête : titulaire alors qu’il est actuellement empêtré dans une accusation de viol dont on peine énormément à démêler le vrai du faux, Neymar est sorti sur blessure après 20 petites minutes face au (très timide) champion d’Asie qatari , cette nuit en amical à Brasilia, et son dépit au moment de quitter les siens n’annonçait rien de bon. Cela n’a pas empêché le Brésil de tranquillement s’imposer face au surprenantde la prochaine Copa América, dans le premier de ses deux matchs de préparation à l’évènement sud-américain disputé à domicile.Venus avec un bloc compact et leurs deux pépites Almoez Ali et Akram Afif devant,ont tenu un gros quart d’heure. Après une première alerte signée Coutinho (11), Richarlison a profité d’un centre déposé par Dani Alves pour battre Boualem Khoukhi au duel aérien et tromper Saad Al Sheeb d’un coup de casque bien négocié (1-0, 16). Bousculé d’entrée et touché à la cheville droite sur un tacle musclé d’Assim Madibo au milieu de terrain, le Ney n’a pas fait long feu sur la pelouse du Mané Garrincha et est sorti à cloche-pied après s’être pris la tête entre les mains. Pendant ce temps-là, Richarlison s’est transformé en passeur pour Gabriel Jesus (2-0, 24), le break étant fait dès le deuxième tir cadré brésilien. Le match restant à sens unique, Alves a essayé de placer une patate sous la barre (30) et Coutinho a vendangé (33).Après la pause, Jesus n’a pas réussi le doublé, gâchant un bon service du petit couteau (56e) et un cadeau de Casemiro (86). Malgré quelques bonnes séquences, le Qatar a longtemps galéré, à l'image d'une tentative trop croisée d’Hassan Al Haidos (73) et un coup-franc cadré par Boualem Khoukhi (80) au coeur d'une deuxième période de. L'équipe du Moyen-Orient s'est finalement vu offrir un penalty au bout du chrono... Mais Boualem Khoukhi l'a envoyé sur la barre (90+6), offrant leà Ederson. Pour la sélection de Tite, place au Honduras dimanche soir avant de goûter aux choses sérieuses face à la Bolivie le 15 juin.