Le Brésil retire sa candidature pour l'organisation du Mondial 2023

Bad news.@CBF_Futebol withdraws BID to host the next @FIFAWWC Main reason: Lack of minimum guarantees from the Brazilian Government due to the Economic Crisis caused by COVID19. Pity...https://t.co/7o8mXksOhP — Ricardo Teixeira (@ricateixeira90) June 8, 2020

RL

Mauvais timing.Ce lundi, la Fédération brésilienne de football (CBF) a jugé plus sage de tirer un trait sur l'organisation de la Coupe du monde féminine de 2023. Elle s'est retirée de la course afin de soutenir la Colombie comme unique candidat sud-américain, une poignée de jours avant que la FIFA ne désigne le pays hôte (le jeudi 25 juin). La CBF a expliqué que la situation actuelle post-crise et l'impossibilité d'offrir les garanties requises pour la tenue de l’événement ont poussé le gouvernement à décliner la proposition.» , précise l'instance dans un communiqué . Dans la dernière ligne droite, outre la Colombie, on retrouvera également le Japon, et une candidature conjointe de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.Bénéficier du tourisme environnant sans avoir à dépenser un centime.