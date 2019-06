Le Brésil prend sa revanche sur le Paraguay

Battu en 2011 et 2015 par le Paraguay en quart de finale de Copa América, le Brésil a pris sa revanche en éliminant les Guarani à l’Arena do Grêmio de Porto Alegre après un match hachée terminé aux tirs au but (0-0, 4-3 TAB). La Seleção continue donc son chemin et retrouve le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2007.

Dominer n’est pas gagner

Brésil (4-2-3-1) : Alisson - Alves (Paqueta, 85e), Silva, Marquinhos, Felipe Luis (Sandro, 46e) - Allan (Willian, 70e), Arthur - Gabriel Jesus, Coutinho, Everton - Firmino. Sélectionneur : Tite.



Paraguay (5-4-1) : Fernández - Piris, Gómez, Balbuena, Alonso, Arzamendia (Valdez, 61e)- González, Sánchez (Escobar, 58e), Ortiz, Pérez - Almirón. Sélectionneur : Eduardo Berizzo.

Le dicton jamais deux sans trois peut donc aller se rhabiller. Éliminés en quarts de finale de la Copa América 2011 et 2015 aux tirs au but face au Paraguay, le Brésil s’est vengé en remportant cette fois-ci cette fameuse séance à l’Arena do Grêmio de Porto Alegre. Après une rencontre pas vraiment séduisante terminée sur un score vierge (0-0). Ironie du sort, c’est Derlis Gonzalez - celui qui avait transformé le tir au but de la victoire pour le Paraguay en 2015 - qui a cette fois-ci précipité la chute des siens en envoyant son tir à côté. Laissant ainsi le loisir à Gabriel Jésus de récupérer le rôle du sauveur de la patrie.Sans Casemiro, suspendu, ni Richarlison, malade, mais avec Allan et Everton pour les remplacer, le Brésil attaque son quart de finale avec l’envie d’en finir rapidement. Et c’est ainsi que Roberto Firmino n’a besoin que de trois petites minutes pour allumer une première mèche qui termine dans les gants de Roberto Fernandez (3). Le début d’une longue souffrance pour le Paraguay ? Pas vraiment puisque malgré un Gabriel Jésus bien en jambes, le Brésil n’arrive pas à contourner le bloc de cinq défenseurs mis en place par Eduardo Berizzo. Et lorsque la Seleção y parvient, les Guaraní n’hésitent pas à découper les jambes adverses. Une tactique qui coûte trois cartons jaunes en une mi-temps mais qui ne laisse seulement passer Philippe Coutinho qui échoue, lui aussi, devant Roberto Fernandez (39). Finalement, l’occasion la plus dangereuse de cette première période hachée sera pour le Paraguay et pour Derlis Gonzalez qui oblige Alisson à une parade dont il a le secret (28).La seconde période débute comme la première : le ballon dans les pieds des Brésiliens et des Paraguayens qui sortent le sécateur. Et c’est ainsi que Roberto Firmino file au but avant de voir Fabian Balbuena le balayer. L’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Sauf que la VAR va venir mettre son grain de sel et c’est finalement un coup franc qui est sifflé tandis que le défenseur des Guaraní voit son jaune se transformer en rouge (58). En supériorité numérique, le Brésil confisque alors définitivement le ballon. Sans pour autant réussir à bousculer les Paraguayens, une reprise de volée de Gabriel Jésus qui rase le poteau après un festival d’Everton mis à part (73). Il faut finalement attendre la fin du temps réglementaire pour voir les hommes de Tite passer la quatrième vitesse. Insuffisant puisque Roberto Fernandez est à la parade sur un coup de boule de Firmino (88), avant d’être sauvé par son poteau sur une frappe de Willian (89e). Tandis que Everton (90+4) et Coutinho (90+5) voient leurs tentatives déviées par le mur blanc et rouge. Rien y fait, cette rencontre se décidera aux tirs au but sans passer par la case prolongation comme cela est de coutume désormais en quart de finale de Copa América. Un jeu qui, pour une fois, tourne en faveur du Brésil qui se qualifie donc pour le dernier carré. Une demi-finale face à l’Argentine ou le Venezuela qui se jouera au Mineirão, théâtre du cauchemar de 2014 face à l’Allemagne.