Le Brésil poursuit son parcours sans faute face au Pérou

9 - Brazil have won their last nine games in the South American WCQ. It's the joint-longest winning run in the history of the tournament, alongside Brazil themselves between September 2016 and August 2017. Overwhelming. pic.twitter.com/jqyQzgSWmX — OptaJoao (@OptaJoao) September 10, 2021

Brésil (4-4-2) : Weverton - Danilo (Cunha, 63e), Verissimo, Militão, Sandro - Éverton Ribeiro (Alves, 63e), Gerson (Edenilson, 84e), Casemiro (Guimarães, 78e), Paquetá - Gabriel (Hulk, 84e), Neymar. Entraîneur : Tite.



Pérou (4-2-3-1) : Gallese - Advíncula, Santamaría (Ramos, 46e), Callens, López - Tapia (Cartagena, 59e), Yotún (Costa, 60e) - Carrillo, Cueva (Flores, 46e), Gonzáles - Lapadula (Ruidíaz, 73e). Entraîneur : Ricardo Gareca.

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le grand huit brésilien.Grâce à une victoire sans trembler face au Pérou (2-0), ce jeudi à l'Arena Pernambuco, le Brésil a renoué avec le football et enchainé un huitième succès en autant de matchs joués en éliminatoires de la zone Amérique du sud pour la Coupe du monde 2022. Sans être particulièrement dominateurs (12 tirs à 10 pour le Pérou, mais 4 cadrés à 1 pour la), les hommes de Tite ont néanmoins eu l'idée de se mettre rapidement à l'abri dans cette revanche de la demi-finale de Copa América , remportée deux mois plus tôt par les. Moins de trois minutes après une première alerte de Gerson, Éverton Ribeiro est à la conclusion d'un gros travail de Neymar pour tromper Gallese, le portier des, malgré les protestations de ces derniers qui réclamaient une faute du joueur parisien au début de l'action. En vain.Au cœur d'un match haché (29 fautes au total) et tendu (9 cartons jaunes), le numéro 10 du Paris Saint-Germain inscrit même - entre 284 découpages adverses - le but du break avec beaucoup de réussite, la frappe contrée d'Éverton renvoyant le ballon dans ses pieds juste devant les buts adverses. Bien accrochés à leur avantage de deux pions et pas franchement inspirés offensivement, Lucas Paquetá et ses coéquipiers vont gérer leur avance jusqu'au coup de sifflet final en résistant à quelques assauts péruviens et passent même tout proches d'aggraver le score en fin de rencontre par Hulk, de retour en sélection après cinq ans d'absence. Trois points de plus dans la besace pour le Brésil qui caracole plus que jamais en tête de ces éliminatoires avec 24 unités, soit six de plus que son dauphin, l'Argentine.Rincer les éliminatoires, c'est bien, mais performer en phase finale ce serait mieux.