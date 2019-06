La faute notamment à trois buts refusés, dont deux après usage de la VAR, la Seleção a été tenue en échec par le Venezuela pour la deuxième rencontre de sa Copa América. La première place du groupe est loin d'être assurée.

Les malheurs de Bobby

Brésil (4-2-3-1) : Alisson - D. Alves (c), Marquinhos, T. Silva, F. Luís - Arthur, Casemiro (Fernandinho, 57e) - Richarlison (G. Jesus, 46e), Coutinho, D. Neres (Everton, 72e) - Firmino. Sélectionneur : Tite.



Venezuela (4-1-4-1) : Faríñez - R. Hernández, Osorio, Villanueva, R. Rosales - J. Moreno - Murillo, Y. Herrera (Soteldo, 66e), Rincón (c), Machís (A. Figuera, 76e) - Rondón (J. Martinez, 85e). Sélectionneur : Rafael Dudamel.

Et si la fameuse tunique blanche, jadis symbole de malheur , devenait le nouveau talisman de la? Alors qu’avec son troisième jeu de maillot ressorti des tiroirs, les hommes de Tite avaient trouvé la faille en deuxième période pour leur entrée en lice contre la Bolivie , le sort s’est cette fois acharné contre les Brésiliens qui avaient sorti la traditionnelle tenue jauneet ont terminé sous les sifflets. Ceux-ci n'étaient pas uniquement destinés à la sélection: les ficelles ont vibré à trois reprises, mais la vidéo en a décidé autrement. Et la rencontre face au Pérou, samedi, déterminera donc le leader de la poule A.Avec l'entrée du très propre Arthur dans le onze , le Brésil n'a pas forcément marché sur son adversaire durant la première moitié du premier acte. Las'est même montrée entreprenante en début de partie - giclant sur chaque contre - et la pointe Firmino un peu trop brouillonne pour commencer (ça n'a pas duré), alors que les cracks Neres (15) et Richarlison (17) faisaient passer les premiers frissons. Même si la possession a été largement brésilienne (75% à la pause), la partie est longtemps restée équilibrée en terme de situations créées, le prétendu crush marseillais Salomón Rondón étant proche de climatiser l'Arena Fonte Nova de la tête (19). Sur un énième centre de Dani Alves alors que les locaux prenaient la mesure de leurs adversaires, Bobby lea réussi le petit exploit de battre Wuilker Faríñez mais une faute de l'attaquant a été sifflée (39).Malgré la sortie de banc de Gabriel Jesus, les Brésiliens ont continué de galérer, le Citizen n’enveloppant pas assez son pétard (57). Voyant ses poulains patauger, Tite a revu ses plans en lançant Fernandinho à la place d’un Casemiro bêtement averti. Lien de cause à effet ou non, Jesus a trouvé la faille en s’y reprenant à deux dois sur un caviar de Firmino, mais encore une fois, Julio Bascuñan a fait des siennes en signalant, après visionnage de la VAR, un hors jeu de ce dernier. Et puis comme il était sur sa lancée, le Chilien est retourné voir la vidéo et a également éteint les espoirs de Coutinho à l’orée du temps additionnel, après un tremblement de filets du Blaugrana suite à une percussion d’Everton : le Venezuela et la une belle histoire d'amour . Le centre-tir de Filipe Luis (93) et la tête de Petit Fernand (100) n’y changeront rien, les dix minutes de temps additionnel non plus : les copains de Marquinhos ne feront pas carton plein dans ce premier tour. Le pire, c’est que Wuilker Faríñez n’a même pas eu besoin de sortir un match de patron, cette fois-ci.