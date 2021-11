Le Brésil et Paqueta battent la Colombie et verront le Qatar

Brésil (4-3-3) : Alisson - Danilo, Marquinhos, Silva, Alex Sandro - Fred (Vinicius Jr, 46e), Casemiro, Paqueta (Fabinho, 86e) - Raphinha (Antony, 64e), Gabriel Jesus (Cunha, 64e), Neymar. Entraîneur : Tite.



Colombie (4-3-3) : Opsina - Mojica (Cuellar, 55e), Tesillo, Sanchez, Munoz (James Rodriguez, 78e) -Moreno, Barrios (Muriel, 78e), Lerma - Diaz (Martinez, 66e), Zapata (Borja, 66e), Cuadrado. Entraîneur : Reinaldo Rueda.

Le Brésil a validé dans la nuit de jeudi et vendredi sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 en s'imposant sur la plus petite des marges face à la Colombie grâce à une réalisation de Lucas Paqueta (1-0).Le premier acte entre Colombiens et Brésiliens est assez terne et laisse craindre un second score nul et vierge entre les deux équipes. Si ladomine, elle se casse les dents sur une équipe de Colombie dure sur l'homme et ne se montre que rarement dangereuse. Seuls Danilo d'une frappe sur le poteau (36) et Marquinhos d'une tête juste avant la pause parviennent à inquiéter le portier colombien David Ospina.Après la pause, l'attaque brésilienne continue son pilonnage sur la cage de l'ancien gardien niçois. La défense colombienne résiste mais finit par céder sur une combinaison éclair 100% Ligue 1 Marquinhos-Neymar-Paqueta conclue par le feu follet lyonnais (). Une unique réalisation qui suffit aux hommes de Tite pour enchaîner une onzième victoire en douze matchs de qualification et officialiser sa présence au Qatar l'hiver prochain.Pour la Colombie, à l'inverse, il faudra batailler pour voir la péninsule arabique. Prochain rendez-vous mercredi prochain face au Paraguay.