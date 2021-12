Le Brésil et l’Argentine pourraient intégrer la Ligue des nations

It also means Argentina and Brazil will get the high-profile, lucrative international matchs they have lost since UEFA ditched international friendlies in favour of a competitive Nations League. CONMEBOL sees this as a better route than a biennial World Cup. — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) December 17, 2021

MD

C’est ladans la barquette de frites, le petit oignon croquant dans le bocal à cornichons. Bref, la fameuse surprise, l’exception à la règle qui peut faire basculer votre repas. Depuis 2018, l'UEFA a remplacé les matchs amicaux par la sublime Ligue des nations, un tournoi bien plus compétitif pour le public et forcément intéressant pour les diffuseurs et sponsors. Trois ans plus tard, l’instance européenne s’est bien creusé les méninges pour récolter plus de blé : y intégrer deux: le Brésil et l’Argentine.Longuement interrogé par la chaîne de télévision polonaise TVP sport, le vice-président de l'UEFA Zbigniew Boniek a confié qu’à partir de 2024,. L’Argentine et le Brésil feraient partie de ce deal, et l’officialisation de ce nouvel accord ne devrait plus tarder.Alors, chaud patate ?