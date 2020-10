Le Brésil déroule face à la Bolivie

52

Laen balade.Pour son top départ dans la course à la Coupe du monde 2022, le Brésil n'a pas fait dans le détail face à des Boliviens rapidement pliés (5-0). Un succès mérité, notamment obtenu grâce à un doublé de Roberto Firmino (30, 49), des buts de Marquinhos (16) et Coutinho (73), puis un but contre son camp inscrit par le milieu bolivien Jose Carrasco (66). Si Neymar est resté muet, il a tout de même filé deux passes décisives et rendu une copie plus que correcte.Même si la route vers le Mondial au Qatar est encore longue, les Brésiliens semblent bouillants et se garent déjà à la première place du groupe AmSud. Ils se rendront mercredi prochain à Lima pour affronter le Pérou. Un premier vrai test pour la sélection de Tite.