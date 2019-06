Le Brésil démolit le Pérou et file en quarts

Large vainqueur d'une bien pâle équipe du Pérou (5-0), grâce notamment à une première mi-temps aboutie et un Everton en feu, le Brésil est le premier qualifié pour les quarts de finale de la Copa América. Première de sa poule, la Seleção affrontera l'un des deux meilleurs troisièmes jeudi à Porto Alegre.

Alves, capitaine de soirée

Willian règle la mire, pas Gabriel Jesus

Brésil (4-3-3) : Alisson - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís (Alex Sandro, 57e) - Casemiro (Allan, 70e), Arthur, Coutinho (Willian, 77e) - Gabriel Jesus, Firmino, Everton. Sélectionneur : Tite.



Pérou (4-2-3-1) : Gallese - Advíncula, Araujo, Abram, Trauco - Tapia, Yotún (Flores, 46e) - Polo, Farfán, Cueva (Ballón, 66e) - Guerrero (Gonzáles, 55e). Sélectionneur : Ricardo Gareca.

C'est un dégagement comme il en a fait des milliers durant sa carrière. Ballon cueilli, posé au sol et balancé à quelques dizaines de mètres vers la tête d'un partenaire. Un geste tant de fois répété qu'il en est devenu mécanique, pour Pedro Gallese. Sauf que ce soir, un grain de sable va se glisser dans la mécanique. Son nom ? Roberto Firmino, dont le placement et le timing idéaux lui permettent de contrer la relance du portier péruvien lobé. L'Arena Corinhians se lève, les bras de Firmino aussi mais le poteau renvoie le cuir. Pile sur « Bobby » qui l'amortit tranquillement, couche Gallese, conclut dans le but vide et fait exploser Tite. Pour la deuxième fois de la soirée, déjà, les montants sont avec le Brésil. Qui mène donc 2-0 après vingt petites minutes, et s'envole vers les quarts de finale de « sa » Copa América. Finalement étrillé (5-0) et doublé par le Venezuela, le Pérou devra lui attendre les derniers matchs des groupes B et C pour savoir s'il sera à ce rendez-vous.Dans l'obligation de s'imposer pour s'assurer la première place du groupe A dans ce troisième match habituellement réservé aux coiffeurs, ladébarque à Sao Paulo avec un onze presque inchangé par rapport aux deux premiers matchs. De coiffeurs, l'équipe de Tite n'en compte du coup que deux au coup d'envoi. Et encore : les habituels jokers Everton et Gabriel Jesus, préférés sur les ailes à Neres et Richarlison. Pourtant au quasi complet, lespeinent à entrer dans leur match et se montrent incapables dans les dix premières minutes d'enchaîner plus de quatre passes ou de se créer des occasions.En bon capitaine, Dani Alves donne donc dans le dépassement de fonction. Coutinho et Arthur ne parviennent pas à briser les lignes ? Alors, le latéral perfore lui-même l'entrejeu péruvien. Une initiative payante : sur le corner qui suit botté par Coutinho, Casemiro donne de la tête l'avantage à laaprès un premier coup de casque sur le poteau (1-0, 12). Avantage doublé sept minutes plus tard donc, par Firmino avec la complicité de Gallese. Le gardien de lase rattrapera bien de sa boulette, en remportant son duel face à Everton. Mais il ne pourra rien sur cette frappe limpide des vingt mètres de l'ailier du Grêmio, décisif pour la deuxième fois du tournoi déjà (3-0, 32).Soucieux de marquer lui aussi des points, Gabriel Jesus tente de foutre le feu dans son couloir droit et se procure également une grosse occasion mais foire complètement son enroulé dans la surface (39). Et le Pérou, dans tout ça ? Il faut attendre les derniers instants de la première mi-temps, et un tir en angle fermé de Trauco pour le voir enfin se montrer dangereux (44). Mais Alisson veille au grain, détourne en corner et permet au Brésil de conserver son avantage de trois pions à la pause. Au retour des vestiaires, le Brésil déroule, peinard, et Dani Alves en profite pour s'offrir quelques incursions dans le camp des Incas. Sur l'une d'elles,sollicite le une-deux avec Coutinho, dépose ses vis-à-vis et envoie une minasse sous la barre de Gallese (4-0, 53). Propre.La victoire et la première place en poche, Tite peut faire souffler ses cadres, donner leurs premières minutes dans la compétition à Alex Sandro et Allan et associer Firmino et Jesus dans l'axe pour le dernier quart d'heure. Moment choisi par le public brésilien pour enfin donner de la voix, par le Pérou pour enfin prendre sa chance par Gonzáles - sans succès - et par Willian pour envoyer un missile dans la lulu (5-0, 90). Décidément malheureux, Gallese concède ensuite un penalty et offre ainsi à Jesus l'opportunité de débloquer son compteur. Opportunité manquée par le Mancunien, qui voit son tir écarté par le dernier rempart de la. La seule ombre au joli tableau brésilien, où s'affichent déjà huit buts et troisen autant de rencontres. Place, désormais, aux choses sérieuses.