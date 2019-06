Le Brésil démarre parfaitement sa Copa América

Sans forcer, et sans trembler, le Brésil s'impose face à la Bolivie (3-0) au Estádio do Morumbi de São Paulo et entame parfaitement sa Copa América. Une victoire qui porte la marque de Coutinho, auteur d'un doublé.

Le fils de Richarli en feu

Deux coups de couteaux et un bijou

Brésil (4-3-3) : Alisson - Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís - Casemiro, Fernandinho, Coutinho - David Neres (Everton, 81e), Firmino (Gabriel Jesus, 65e), Richarlison (Willian, 84e). Sélectionneur : Tite.



Bolivie (4-4-2) : Lampe - D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano - Chumacero, Justiniano, Saucedo (Wayar, 59e), Saavedra (Vaca, 64e) - Castro (Ramallo, 75e), Moreno Martins. Sélectionneur : Eduardo Villegas.

par Steven Oliveira

69 ans que le Brésil n’avait pas porté un maillot blanc lors d’un match officiel. La faute au célèbrede 1950 qui avait vu las’incliner lors de la "finale" de la Coupe du Monde 1950 face à l’Uruguay (1-2). Une défaite qui conduira à l’abolition du maillot blanc jugé alors comme maudit. Mais ça, c’était avant cette Copa América 2019 lors de laquelle la fédération brésilienne a voulu rendre hommage aux 100 ans de la première victoire du Brésil - qui jouait alors en blanc - dans cette compétition. Et force est de constater que la malédiction du maillot blanc n’est plus d’actualité puisque lesse sont baladés face à une très faible Bolivie en ouverture de la Copa América au Estádio do Morumbi de São Paulo (3-0).Neymar absent, c’est David Neres qui se retrouve aligné dans le couloir gauche par Tite tandis que le contrôle du jeu est censé être assuré par Philippe Coutinho. C’est d’ailleurs le joueur du Barça qui se montre le premier dangereux sur un coup franc repoussé par le mur bolivien (3). Avant de distiller un amour de corner pour Roberto Firmino qui voit Carlos Lampe repousser sa tentative à bout portant (5). Bousculés, les Boliviens souffrent et se mettent eux-mêmes en difficulté en enchaînant les pertes de balles et en laissant Thiago Silva seul sur corner. Heureusement pour la, le Parisien manque le cadre à deux reprises (11, 34). Touché, la Bolivie - qui se contente de défendre et d’envoyer des longs ballons pour le trop seul Marcelo Martins Moreno - est tout proche de couler sur une frappe de l’intenable Richarlison, mais la défense s’en sort une nouvelle fois (27). Pour le moment.Désireux de ne pas commencer sa Copa América par un match nul contre l’adversaire le plus faible du groupe, le Brésil accélère dès le retour des vestiaires. Une accélération récompensée par un penalty obtenu après consultation de la VAR pour une main dans la surface. Un cadeau que Philippe Coutinho accepte avec plaisir en envoyant le cuir au fond des filets (1-0, 50). Libéré, le Brésil profite alors de ce coup de massue envoyé sur la tête des Boliviens pour doubler la mise dans la foulée sur un coup de boule de...Philippe Coutinho (2-0, 53). Le plus dur est fait. Lapeut alors retrouver son train de sénateur dont le tempo est assuré par Fernandinho et Casemiro. C’était sans compter sur l’entrée en jeu d’Everton. Bien décidé de gratter une place dans le onze, l’ailier de Grêmio met la pagaille dans son couloir gauche avant de décrocher une merveille de frappe enroulée pour envoyer définitivement la Bolivie au tapis (3-0, 85). Et prouver que le Brésil peut gagner un match en jouant en blanc.