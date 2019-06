Le Brésil cartonne le Honduras, mais perd Arthur

Brésil (4-3-3) : Alisson - F.Luis, T.Silva (Miranda, 77e), Marquinhos (Militao, 46e), D.Alves - Casemiro (Fernandinho, 46e), Arthur (Allan, 32e), Coutinho (Everton Soares, 66e) - D.Neres, Richarlison, G.Jesús (Firmino, 55e). Sélectionneur : Tite.



Honduras (4-5-1) : L.López - Izaguirre, M.Figueroa, H.Figueroa, Crisanto - Quioto, A.López (Beckeles, 73e), Garrido (Castellanos, 72e), Acosta (Chirinos, 46e), Ellis - Rojas (Álvarez, 46e). Sélectionneur : Fabián Coito.

Pour ceux qui se posaient des questions sur les capacités du Brésil à jouer sans Neymar, les doutes sont désormais levés.Dans le stade de Beira-Rio, propriété de l'Internacional, las'est mise en mode bulldozer cinq jours avant le début de sa Copa América. Plus habiles techniquement et collectivement, lesouvrent le score sur une combinaison parfaite entre Richarlison et Dani Alves, conclue par Gabriel Jesús de la tête (1-0, 6). Un but validé par la VAR qui place les locaux dans une position de force. Sur corner, Thiago Silva coupe parfaitement au premier poteau le centre de Philippe Coutinho pour doubler la mise (2-0, 13). Généreux dans l'engagement afin de préparer au mieux la Gold Cup, le Honduras se retrouve en infériorité numérique après que Romell Quioto a fauché Arthur Melo, obligé de sortir pour une blessure au genou. Malgré tout, le Brésil poursuit sa démonstration avec un penalty inscrit par Coutinho (3-0, 37).Le score ne changera pas avant la pause, malgré deux poteaux de Coutinho, particulièrement bien en jambes. En deuxième période, les quelques changements ne changent pas l'excellente dynamique de la, matérialisée par le doublé de Jesús à la suite d'une habile déviation de la tête de Richarlison (4-0, 47). Remplacé par Roberto Firmino, l'avant-centre brésilien assiste depuis la touche à la fin du festival des siens : David Neres s'offre son tout premier but en sélection nationale (5-0, 56), Firmino réalise une jolie pichenette au-dessus du pauvre Luis López (6-0, 65) et Richarlison mime la poule pour fêter son but (7-0, 70).Adversaire du pays hôte lors du match d'ouverture à São Paulo, la Bolivie est prévenue.