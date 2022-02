Le Brésil brise les rêves du Paraguay

Brésil (4-3-3) : Ederson - Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles - Fabinho, Lucas Paquetá (Rodrygo, 82e), Coutinho (Bruno Guimarães, 73e) - Raphinha (Everton Ribeiro, 82e), Vinícius Júnior (Antony, 61e), Matheus Cunha (Gabriel Jesus, 61e). Sélectionneur : Tite.



Paraguay (4-2-3-1) : Silva - Rojas (Escobar, 46e), Balbuena, Alonso, Arzamendía (Martinez, 46e) - Villasanti (Benitez, 69e), Richard Sánchez (Enciso, 87e) - Ojeda, Almirón, Samudio - González (Sanabria, 69e). Sélectionneur : Guillermo Barros Schelotto.

Joga bonito.Invaincu depuis le début de ces éliminatoires et déjà qualifié pour la Coupe du monde, le Brésil a continué sa balade en écrasant le Paraguay (4-0) au Mineirão de Belo Horizonte. Mettant ainsi fin aux rêves de l'de voir le Qatar en novembre prochain.Les premières minutes ont donné le ton d'une rencontre qui aura ressemblé à une attaque-défense avec les Brésiliens dans la peau des attaquants. Et c'est Raphinha qui s'est montré le premier dangereux. L'ancien rennais n'a eu besoin que de deux minutes pour ouvrir le score avant de voir la VAR lui retirer son but pour une main peu évidente. Pas de quoi lui miner le moral puisqu'il retourne de l'avant et profite d'un long ballon de Marquinhos pour envoyer de nouveau le ballon au fond des filets ().En contrôle durant le premier acte, le Brésil passe la vitesse supérieur après la pause. Et c'est encore Raphinha qui est à la baguette mais sa demi-volée s'écrase sur le poteau (49). Le portier du Paraguay ne pourra, en revanche, pas compter sur ses montants pour l'aider à repousser la frappe soudaine de Coutinho depuis les 25 mètres (). Conscient que le résultat est acquis, Tite envoie son banc sur la pelouse. Bien lui en a pris puisque Antony prouve que Robben n'a pas le monopole de la frappe enroulée du gauche dans la lucarne (), tandis que Rodrygo profite d'une offrande de Bruno Guimarães () pour inscrire son premier but en sélection.Les autres sélections peuvent déjà prier pour ne pas croiser la route du Brésil lors du Mondial au Qatar.