Le bras de fer continue autour de la reprise en Serie A

Cette année, la Serie A est aussi disputée en dehors que sur le terrain.En Italie, les débats n'en finissent plus sur l'éventuelle reprise de la Serie A pour achever la saison. Alors que Vincenzo Spadafora indiquait vendredi dernier avoir un «» , le ministre des Sports italien a réitéré ses propos ce dimanche et a indiqué que la reprise du football serait encore repoussée : « Selon le Corriere dello Sport , l'annonce officielle de cette prolongation doit avoir lieu ce lundi.Dans la continuité de cette déclaration du ministre, l'Association des joueurs (AIC) a réagi par la voix de son président , Damiano Tommasi, qui accepte l'éventuel arrêt définitif du championnat : «» Éventualité qui n'est évidemment pas acceptée par l'ensemble des acteurs, notamment la Ligue et certains clubs.Face à la probabilité toujours plus grande d'une fin de saison, la Ligue italienne a, dès dimanche soir, affiché son désaccord. Dans un communiqué publié sur son site, la Ligue détaille l'impact économique chiffré de la Serie A et son caractère presque indispensable à l'activité du pays : «Mais face à la tragédie sanitaire actuelle, il se pourrait que même les arguments économiques armés des chiffres les plus vertigineux vacillent.