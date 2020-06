M'gladbach sans souci contre Wolfsbourg

Borussia Mönchengladbach (3-3-3-1) : Sommer - Ginter, Jantschke, Elvedi - Lainer, Neuhaus, Wendt - Herrmann, Embolo, Hofmann - Stindl. Entraîneur : Rose.



Wolfsbourg (4-2-2-1-1) : Casteels - Mbabu, Knoche, Pongračić, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, João Victor - Brekalo - Weghorst. Entraîneur : Glasner.

Oh, un exploit !Habitué à offrir très peu de victoires à domicile depuis la reprise du football à huis clos, le championnat allemand s'est permis une petite exception ce mardi en ouverture de la 32journée de Bundesliga. Le Borussia Mönchengladbach, troisième avec deux points d'avance sur le Bayer Leverkusen (un match en plus) et toujours dans le coup pour terminer dans le top 4, s'est en effet imposé plutôt facilement devant Wolfsbourg. Assez réalistes (trois tirs cadrés seulement, sur l'intégralité de la rencontre), les locaux ont fait la différence dès la première période avec un doublé d'Hofmann à la conclusion d'une contre-attaque menée par Embolo et à la réception d'un service de Ginter. Juste avant la pause, Traoré a de son côté failli élargir davantage la marque. En face, les visiteurs se sont timidement montrés par Klaus (frappe hors cadre) et Arnold (demi-volée, stoppée par Sommer) mais ont affiché moins d'efficacité que leurs adversaires soutenus par des supporters... en carton, présents dans les tribunes.Au retour des vestiaires, Hofmann est passé à quelques centimètres du triplé à deux reprises alors qu'Elvedi a testé sans dommage son propre gardien. Finalement, les favoris du soir ont plié la partie à l'heure de jeu tandis qu'ils étaient dominés : grâce à une bonne accélération et un centre décisif de Traoré, Stindl a ajusté son plat du pied pour tromper Casteels. À 3-0 et malgré une tentative inspirée de Ginczek, les deux entraîneurs ont alors pu procéder à divers changements afin de faire souffler leurs poulains.Sixièmes, les Loups sont définitivement décrochés. Pas le Borussia.