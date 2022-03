Le Borussia estoque Mayence au bout de l’ennui

Mayence (3-4-2-1) : Zentner - Widmer, Bell, Niakhaté - Tauer (Brosinski, 77e), Stach (Papela, 71e), Stoger, Lucoqui - Burkardt, Ingvartsen (Boëtius, 71e) - Onisiwo. Entraîneur : Bo Svensson.



e), Witsel - Wolf (Haaland, 57e), Hazard, Bellingham - Malen (Brandt, 69e). Entraîneur : Marco Rose.

Tremble, Bayern !Le Borussia Dortmund a profité de son match en retard de la 25journée, ce mercredi à Mayence, pour s’imposer (0-1) et revenir à quatre petites longueurs du leader bavarois au classement. Reportée pour cause de Covid-19, cette rencontre entre ambitieux européens avait beaucoup d’atouts à faire valoir. Elle s’est finalement avérée peu emballante, voire lénifiante par moments. Verrouillée à double tour, la première période a été plus prolifique en cartons jaunes distribués (quatre) qu’en nombre d’occasions créées, très proche de zéro. Pendant que Jude Bellingham, Donyell Malen et Thorgan Hazard peinaient à apporter du danger balle au pied, Emre Can, lui, s’employait pour annihiler les rares incursions adverses dans la surface de Gregor Kobel. Le joueur le plus en vue au cours des 45 premières minutes a certainement été le défenseur international allemand. Ce qui en dit suffisamment long...Le second acte a été un poil plus enlevé. Anton Stach a fait frissonner la Mewa Arena d’une puissante frappe du droit à l’entrée de la surface (50). Le BvB a, pour sa part, attendu la dernière demi-heure pour enfin passer à la vitesse supérieure. Le salut des Marsupiaux n’est pas venu d’Erling Haaland, entré à la 57minute et relativement discret - si ce n’est sur une reprise difficile du gauche (69) -, mais d’Axel Witsel. Alors que l’on se dirigeait vers un 0-0 tout à fait oubliable, le capitaine du Borussia a surgi au second poteau pour reprendre victorieusement un ballon téléguidé par Giovanni Reyna sur coup franc. Il était trop tard pour que les, probablement à court de forme à cause de ce satané virus, puissent se relever. Laborieux vainqueur de l’Arminia Bielefeld dimanche (1-0) , Dortmund ne fait pas dans le clinquant en ce moment. Mais puisque ça lui permet d'encore croire au titre, il n'y a aucune raison de changer.