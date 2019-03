Dortmund vient à bout du Hertha

Hertha Berlin (5-3-2) : Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Torunarigha, Mittelstadt - Grujić, Maier, Duda (Lustenberger, 88e) - Kalou (Ibišević, 76e), Selke (Leckie, 76e). - Entraîneur : Pal Dardai.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Burki - Diallo, Zagadou, Akanji, Wolf (Hakimi, 76e) - Weigl, Delaney - Bruun Larsen (Guerreiro, 74e), Reus, Sancho - Pulisic. Entraîneur : Lucien Favre.

AH

Mené à deux reprises et longtemps maladroit face au Hertha Berlin , le Borussia Dortmund a cru offrir au Bayern l'occasion de s'échapper en tête de la Bundesliga.Mais ça, c'était avant que Marco Reus ne surgisse dans le temps réglementaire pour offrir la victoire aux siens. D’entrée, le Hertha harcèle un Borussia privé de plusieurs cadres (Witsel, Alcácer, Piszczek…). Après une première flèche de Lazaro (2), les locaux touchent le Borussia dès la minute suivante grâce à un Kalou qui rôde dans la surface suite à une frappe de Mittelstadt repoussée par Bürki. Vexés, les hommes de Lucien Favre se réveillent et égalisent sur une frappe chanceuse de Delaney bien déviée par Rekik (13). Si Brunn Larsen se démène (21, 30), c’est bien le Hertha qui reprend le contrôle. Berlin repasse même devant sur un penalty de Kalou, consécutif à une main de Weigl (34). Surprenant, mais pas illogique : Dortmund rentre aux vestiaires avec un seul tir cadré.Dès la reprise, une vague jaune et noire s’abat sur le but berlinois. Sur un corner, Dan-Axel Zagadou s’empresse d’égaliser pour le Borussia (46) avant que Sancho ne multiplie les tentatives (49, 53, 58). Le match s’emballe, et Grujić touche du bois pour le Hertha (56). Mais Dortmund fini par asphyxier le Hertha , avec plus de quinze frappes dans le second acte. Pourtant, à l’image de Pulisic (70, 72, 73, 78), Dortmund se casse les dents. L’expulsion de Torunarigha (86) ouvre encore plus d'espaces pour le Borussia, qui finit par (re)trouver la faille via son capitaine Marco Reus (92). Lucien Favre peut respirer : c'est bien le Bayern qui a la pression avant son match demain, contre Mayence