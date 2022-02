Le Borussia Dortmund se relance contre l'Union Berlin

Union Berlin (3-5-2) : Luthe – Baumgartl, Knoche, Jaeckel – Trimmel (Ryerson, 78e), Becker (Schafer, 78e), Prömel, Öztunali (Möhwald, 60e), Oczipka – Awoniyi (Behrens, 60e), Michel (Ujah, 72e). Entraîneur : Urs Fischer.



Borussia Dortmund (4-3-3) : Kobel – Akandji, Hummels, Zagadou, Guerreiro (Schulz, 90e) – Dahoud (Can, 72e), Witsel, Bellingham – Reus (Tigges, 90e), Malen (Moukoko, 80e), Brandt (Reinier, 90e). Entraîneur : Marco Rose.

BorussenComme quoi, une gifle remet les idées en place.Une semaine après la défaite à domicile contre Leverkusen , les joueurs du Borussia Dortmund ont facilement disposé de l’Union Berlin (0-3), qu’ils n’avaient jamais battu dans leur antre de Köpenick. Dès le début de la rencontre, les hommes de Marco Rose ont fait preuve de sérieux en empêchant des Berlinois de développer leur jeu. Mieux, ils ont piqué l'Union sur leur première occasion. Servi par Guerreiro, Reus s'est heurté à la défense berlinoise... mais Dahoud, qui avait bien suivi, lui a redonné la sphère au milieu d’une forêt de Rouges et le capitaine du BvB a pu glisser le ballon entre les jambes de Luthe pour ouvrir le score. Le 150but pour Reus avec la tunique jaune et noire. Et visiblement, le capitaine du Borussia n’aime pas les comptes ronds. Car sur un contre où Malen s'est fait stopper par Oczipka, Reus est arrivé en deuxième lame pour dribbler le gardien des. Efficace en attaque, le Borussia s'est également montré solide défensivement.En seconde période, l'Union a poussé, sans trouver les ressources nécessaires pour revenir. Sven Michel n’est pas passé loin de réduire le score sur un centre d’Oczipka aux six mètres, mais sa reprise s’est envolée (63). Et il a suffi d’un temps fort pour que les visiteurs se mettent définitivement à l’abri, avec un Jude Bellingham mystifiant son défenseur au bord des limites du terrain pour centrer sur Guerreiro. Dortmund s'est tout de même fait une frayeur sur l’action suivante, mais le but d’une tête rageuse de Möhwald a été invalidé pour un coup de coude d'Ujah sur Akanji (73). Grâce à cette victoire, lesrecollent à six points du Bayern tandis que l'Union réalise une mauvaise opération dans la course à la C1.Si les Berlinois ont coutume d'être surnommés les « hommes en fer » , c’est bien le BvB qui a fait preuve d’une grande rigueur défensive cet après-midi pour s’offrir son troisièmeen Bundesliga cette saison.