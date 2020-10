Dortmund retrouve la banane, Francfort leader

Giovanni Reyna-Erling Haaland. Ne donnez pas la balle au premier, ou le second la mettra dans vos filets. Toujours sans Bürki, Sancho ou Zagadou, le Borussia doit se ressaisir après sa défaite contre Augbsurg. Rien de mieux pour cela que le Fribourg de Christian Streich, qui n'a jamais connu la victoire contre le BvB en BuLi. Après une mise en route poussive, lesaccélèrent à la demi-heure de jeu et le tandem Reyna-Haaland fait parler la poudre une première fois (1-0, 31). S'ensuit un quart d'heure infernal pour Fribourg, qui retient son souffle sur un festival du jeunot américain (34), une nouvelle tentative du bombardier norvégien et un double arrêt balèze de Müller (38).La mi-temps est un abri de courte durée, pour les partenaires de Jonathan Schmid : Can place une tête peinard sur corner une minute seulement après le retour des vestiaires (2-0, 46), et Reynhaaland enfonce le clou après l'heure de jeu (3-0, 66). Pour la forme, Passlack en ajoute un quatrième (4-0, 90+3). Retour à des standards plus émoustillants, pour les troupes de Lucien Favre.FohlenQuand sesPléa et Thuram vont, Gladbach va ! Dès la quatorzième minute, l'ancien Niçois s'arrache pour ramasser une balle de Hofmann avant de faire feu (1-0). L'Autrichien Lainer lui emboîte le pas seulement 120 secondes plus tard, d'un coup de boule sur corner (2-0, 16). Malgré les efforts de l'ancien Montpelliérain Skhiri et les prouesses de son gardien Horn, Cologne fait pâle figure et Thuram peut ajouter sa pierre à l'édifice en provoquant un penalty transformé par Stindl (3-0, 55). Même si Rexhbeçaj atténue la peine des siens (1-3, 83), ça sent sérieusement le sapin pour l'entraîneur Markus Gisdol. Qui enchaîne son treizième match consécutif sans victoire en BuLi, du côté des Boucs.WerkselfOui, le Bayer mène à la demi-heure de jeu... mais déplore déjà deux blessés : son buteur Schick, qui avait tapé dans le mille dès la septième minute (0-1), et son latéral gauche Sinkgraven. Très enthousiasmant depuis le début de la saison, le promu Stuttgart égalise logiquement grâce à une tête de Kalajdžić sur un coup franc bêtement concédé par Bellarabi (1-1, 76). Match nul, le troisième pour les hommes de Peter Bosz en trois journées, et c'est un moindre mal.Dur, dur de confirmer après avoir éclaté le Bayern (4-1) lors de la dernière journée. Demandez donc à Hoffenheim, qui s'est fait retourner comme une crêpe par de résilients joueurs de Francfort. Alors qu'Andrej Kramarić ne connaît pas la définition de coup de mou et signe un nouvel enchaînement de virtuose (0-1, 18) en collant au passage son sixième but en trois journées, la suite est plus compliquée pour le TSG. Poussé par un Almamy Touré très remuant sur son flanc droit, l'Eintracht renverse la vapeur grâce au duo Kamada-Dost qui s'échange les politesses avec un but et une passe décisive chacun. Et voilà que l'Eintracht chope la place de leader à sa victime du soir !