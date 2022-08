Le Borussia Dortmund renversé par le Werder Brême

Les résultats de l'après-midi :

AL

Il valait mieux ne pas être supporter de Dortmund, ce samedi après-midi.Scénario complètement dingue, au Signal Iduna Park : le BVB pensait tenir un troisième succès consécutif, avant de sombrer totalement en fin de rencontre et de voir le Werder Brême renverser les hommes d'Edin Terzić. Brandt et Guerreiro avaient d'abord permis aux locaux de mener tranquillement, puis les visiteurs ont scotché toute l'arène en cinq minutes : Buchanan a réduit le score à la 89minute, Schmidt a ramené les siens à hauteur à la 94et Burke a finalement offert un succès fou à Brême à la 95minute. Titulaire pour la seconde fois à la pointe de l'attaque de Dortmund, Anthony Modeste est resté muet et voit son équipe retomber à la sixième place au classement.Le début de saison cauchemardesque du Bayer Leverkusen se poursuit. Après avoir été défait à Dortmund puis surpris par Augsbourg, les hommes de Seoane ont connu un troisième revers de suite ce samedi après-midi face à Hoffenheim. Christoph Baumgartner et Andrej Kramarić ont permis aux visiteurs de mener confortablement avant la pause, le Français Georginio Rutter mettant le couvercle d'un missile pied gauche finissant dans la lucarne opposée. Le TSG grimpe à la cinquième place, tandis que le Bayer est bon dernier du championnat.Mayence a réalisé un gros coup à Augsbourg, en arrachant en toute fin de partie les trois points. Les protégés de Bo Svensson sont toujours invaincus, et montent à la troisième place. De son côté, Fribourg confirme également son bon début de saison en allant décrocher une belle victoiresur la pelouse de Stuttgart grâce à une réalisation de Vincenzo Grifo et passe à la quatrième place du classement. Pas de vainqueur entre Wolfsbourg et Schalke, restés muets tout l'après-midi