Dortmund punit Schalke

Schalke 04 (4-5-1) : Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolašinac - Stambouli, Serdar, William, Boujellab, Harit - Hopp. Entraîneur : Gross.



Borussia Dortmund (4-5-1) : Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud, Reus, Brandt, Sancho - Haaland. Entraîneur : Terzić.

Une nouvelle fessée douloureuse, mais qui ne surprendra personne.Sur la pelouse de Schalke 04, plus que jamais lanterne rouge du championnat, le Borussia Dortmund s'est promené lors de la 22journée de Bundesliga. Après deux occasions ratées de Dahoud et Sancho, ce dernier a ouvert le score peu avant la mi-temps en profitant d'une perte de balle horrible de Stambouli. Haaland l'a imité trois minutes plus tard, d'une incroyable frappe en pivot sur un centre de l'Anglais.À la pause, et malheureusement pour les locaux qui ont en plus rapidement perdu Fährmann sur blessure suite à un contact avec le robotique Haaland, la partie était donc pliée. L'outsider a tout de même réagi dans le second acte, Serdar et Hoppe mettant notamment Hitz à contribution. Mais Guerreiro et Haaland ont ensuite encore élargi le score, le latéral faisant trembler les filets sur un relais avec Reus et l'attaquant s'offrant un doublé en achevant un joli mouvement collectif. Trois points gratos pour les visiteurs, donc, qui restent à six unités du Top 4.Schalke 0-4.