Dortmund OK, M'gladbach KO

Aucune victoire à domicile ce samedi après-midi, dans une 27e journée de Bundesliga disputée à huis clos et entamée à vive allure. En revanche, le Borussia Dortmund a fait honneur à ses supporters devant leur télévision en s'imposant à Wolfsburg pour se rapprocher du Bayer Munich. Tout le contraire de Mönchengladbach, battu chez lui par le Bayer Leverkusen qui prend sa troisième place. Plus bas, le Werder Brême croît de nouveau au maintien après son succès à Fribourg alors que Paderborn et Hoffenheim n'ont pas su se départager.

Par Florian Cadu

C'est clair pour tout le monde, le Borussia Dortmund arrive lancé. Pourquoi, comment ? Difficile à dire, mais le dauphin du Bayern Munich ne craint pas beaucoup le coup de mou physique. Surtout qu'au bout de quinze minutes, les visiteurs comptent 71% de possession de balle. Et si l'intensité se révèle aussi pauvre que le nombre d'occasions, Guerreiro ouvre tout de même le score en profitant d'un raté d'Håland. Côté Wolfsburg, rien à (re)garder... jusqu'à la pause. Car après l'entracte, le Loups se font plus mordants. Steffen touche la barre transversale de Bürki, puis le portier suisse stoppe la volée de son compatriote. La domination s'inverse, et le BVB commence à souffrir. Sans craquer toutefois, faisant même le break en contre-attaque avec le binôme Sancho-Hakimi à la baguette. Trop sévère aux yeux de Klaus, expulsé en raison d'une semelle sur Akanji. La lutte pour le titre avec les Bavarois, un orteil devant, continue.Le troisième pion en deux matchs de Guerreiro, en super forme depuis la reprise et qui bat son record de buts en championnat sur une saison (huit).Étonnante, la contre-performance du troisième ? Pas tant que ça, si l'attention est portée sur l'adversaire. Le Bayer Leverkusen, qui fait très tôt trembler les filets grâce à Havertz lancé en profondeur par Bellarabi, n'a en effet perdu qu'une seule de ses dix dernières parties. Le Borussia Mönchengladbach se réveille néanmoins en début de deuxième période avec sa doublette française Pléa-Thuram, le premier trouvant la demi-volée gagnante du second. Mais une poignée de secondes plus tard, l'outsider présumé obtient un penalty « à la Fifa ancienne version » (tacle illicite sanctionné, alors que le tir est déjà passé hors cadre). Punition d'Havertz, à l'arraché. Et décrochage complet pour les, dépassés par le rival du jour qui colle un nouveau caramel signé Bender de la tête sur un coup franc de Demirbay. Une C3 contre une C1 ?Le nouveau doublé d'Havertz, qui n'a que vingt ans pour les potentiels clubs cherchant un attaquant.Elle fait du bien, celle-là ! Auteur d'une frappe puissante en dehors de la surface de réparation peu après le quart d'heure de jeu, Bittencourt fait respirer le Werder Brême. Surtout, il lui redonne des espoirs de maintien : en empochant trois points à Fribourg qui a cru égaliser sur la fin (refusé par la VAR, pour hors-jeu), l'avant-dernier (qui a terminé à dix, Bargfrede récoltant deux cartons jaunes) se rapproche de la survie en pointant à deux unités du barragiste Düsseldorf. De quoi rêver d'unLe manque de réussite de Fribourg, que Pavlenka a notamment dégoûté.Qui a dit que les organismes ne seraient pas prêts, après tant de semaines de repos forcé ? Quatrième minute, bim : à la réception d'un centre de Kadeřábek (qui se fait plaisir avec un grand pont, juste avant), Skov lance les débats. Neuvième minute, boom : Srbeny, aidé par la relance défensive totalement foirée d'Hoffenheim, envoie une douceur dans la lunette. Bon, la suite s'avère finalement moins spectaculaire. Mais au moins, l'amorce fût excitante.Le troisième 1-1 consécutif concédé à l'extérieur, pour Hoffenheim.