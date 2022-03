Le Borussia Dortmund freiné à Cologne

Cologne (4-1-3-2) : Schwäbe - Schmitz (Ehizibue, 10e), Kilian, Hübers, Horn - Özcan - Uth (Ostrák, 84e), Duda, Schaub (Thielmann, 68e) - Andersson (Olesen, 84e), Modeste. Entraîneur : Steffen Baumgart.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel - Passlack (Hummels, 46e), Can, Akanji, Guerreiro (Brandt, 66e) - Reyna, Witsel - Wolf (Pongračić, 87e), Bellingham, Hazard (Malen, 81e) - Haaland (Reinier, 87e). Entraîneur : Marco Rose.

Coup d'arrêt pour le BVB.En pleine forme en 2022, le Borussia Dortmund ne ramène qu'un petit point de son court déplacement à Cologne. La faute à l'égalisation d'Andersson après l'ouverture du score rapide de Wolf.Dans un RheinEnergieStadion qui avait décidé de rendre hommage à l'Ukraine avec un rond central transformé en logo, c'est le titulaire de dernière minute Guerreiro qui allume la première mèche d'une volée plein axe (6). Un simple avertissement pour Cologne, qui cède dans la foulée sur une longue ouverture de Bellingham vers Wolf, qui termine d'un bel enchaînement. Steffen Baumgart et sa casquette ne peuvent que constater les dégâts. La frappe d'Haaland rase ensuite le poteau (24), mais Cologne met de plus en plus la pression, à l'image de cette double situation pour Uth (27). Et c'est finalement Andersson qui fait exploser tout un stade, après une déviation de Modeste au premier poteauUne rencontre toujours aussi débridée après la pause, même si c'est le BVB qui se montre le plus dangereux. Le temps pour Bellingham de changer de pompes après une belle semelle d'Özcan, et Schwäbe sort parfaitement aux devants d'Haaland (56). Hummels ne cadre pas sa tête (68), le buteur norvégien est trop court pour conclure une nouvelle percée de Bellingham (70) et Thielmann réussit un retour salvateur sur un déboulé de Reyna (74) : les Jaune et Noir auront tout tenté pour gratter un succès impératif pour rester dans le rétroviseur du Bayern.Les Bavarois commencent déjà à sentir l'odeur du titre.