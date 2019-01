Dortmund éteint Leipzig

3

RB Leipzig(4-3-3) : Gulácsi - Klostermann, Konaté, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Demme (82e, Cunha), Lainer (88e, Augustin) - Sabitzer, Werner, Poulsen. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Weigl, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho (88e, Wolf), Philipp (79e, Alcácer), Guerreiro (76e, Pulisic), Götze. Entraîneur : Lucien Favre.

La meilleure attaque ( Dortmund ) contre la meilleure défense (Leipzig) du championnat ? Victoire de l'attaque.Même diminué, le Borussia Dortmund a fait plier le RB Leipzig à l'extérieur samedi (0-1) et reste l'incontestable leader de Bundesliga. Sans Marco Reus , fraîchement élu meilleur joueur allemand de l'année 2018 mais légèrement blessé pour ce match, les troupes de Lucien Favre ont fait le boulot. Le but précoce d' Axel Witsel (19) les a bien aidés.Après une entame délicate, le Borussia s'appuie sur sa supériorité technique pour prendre le contrôle des opérations. Mais le RB est bien en place, et l'armada offensive despeine à se défaire des grands compas d'Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano , les juvéniles colosses français de la défense centrale des Nordistes. Jusqu'à cet énorme coup de canon d' Axel Witsel , à la retombée d'un corner prolongé par Piszczek : le Belge contrôle et envoie une mandale de l'extérieur du pied dans la lucarne de Gulácsi (19). De quoi réveiller les hommes de Ralf Rangnick , qui reprennent la possession du cuir... sans se montrer réellement dangereux. En deuxième période, le RB poursuit sur sa lancée et manque d'égaliser à plusieurs reprises, la faute à la maladresse de Werner ou aux parades de Bürki (devant Sabitzer notamment). L'entrant Matheus Cunha croit être le sauveur de Leipzig, mais sa tête passera à quelques millimètres du poteau des(90+3).Grâce à cette victoire, Dortmund reprend ses distances avec le Bayern Munich , repoussé à six points. Tandis que Leipzig reste quatrième.