Dortmund érafle l'Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld (3-3-2-2) : Ortega - Pieper, Van der Hoorn (82e, Yabo), Nilsson - Brunner (65e, Behrendt), Prietl, Lucoqui - Doan (65e, Edmundsson), Hartel - Klos, Schipplock (65e, Córdova). Entraîneur : Uwe Neuhaus.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Meunier, Hummels (86e, Piszczek), Akanji, Passlack - Delaney (82e, Witsel), Bellingham - Sancho (75e, Reyna), Brandt, Hazard (82e, Reinier) - Reus (75e, Guerreiro). Entraîneur : Lucien Favre.

Le Borussia Dortmund a trouvé le joker d'Erling Haaland, et il s'appelle Mats Hummels.Sans son as norvégien, le BvB a d'abord eu du mal à trouver la faille contre l'Arminia Bielefeld avant qu'un doublé d'Hummels ne mette tout le monde d'accord. Tout de suite, les hommes en jaune prennent pourtant les choses en main et Bielefeld à la gorge, mais le promu fait front. Ses défenseurs, notamment, font don de leur corps pour contrer plusieurs roquettes adverses et préserver leur dernier rempart Stefan Ortega. Qui n'est pas en reste, avec de multiples interventions rassurantes. Sinon, Dortmund ne peut s'en prendre qu'à lui-même : à Jadon Sancho (27) et à Manuel Akanji (41) en particulier, qui ratent la cible en position on ne peut plus favorable. À noter la divine passe de l'extér' d'Hummels pour leanglais, dont la tête de poussin ne rend pas hommage à l'éclair de son seigneur de défense.À la bien nommée SchücoArena, lesredémarrent tambour battant après la pause, et le forcing finit par payer sur coup de pied arrêté. Laissé libre comme l'air, Hummels est tout heureux de voir le cuir atterrir sur son genou avant de rouler vers le but (0-1, 52). Largement au-dessus, le BvB n'a pas envie d'en rester là, dans le sillage de l'enthousiasmant Hummels qui reste aux avant-postes à la suite d'un corner et convertit un centre cadeau de Marco Reus (0-2, 71).Les ouailles de Lucien Favre reprennent la deuxième place, en attendant le choc entre Leipzig et Mönchengladbach.