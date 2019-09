Dortmund éclate Leverkusen, Gladbach triomphe à Cologne

Le clash entre les mastodontes Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen n'aura finalement pas eu lieu. Impressionnants offensivement, les hommes de Lucien Favre ont concassé leur adversaire de l'après-midi sans faire de détail (4-0) et s'offrent provisoirement la tête de la Bundesliga. Dans les autres rencontres, Mönchengladbach a ramené les trois points de Cologne (0-1), tout comme le Werder de Brême chez l'Union Berlin (1-2) après 9 minutes de temps additionnel, tandis que Francfort a été défait à Augsburg (2-1). Et sinon, Mayence n'est plus fanny grâce à sa victoire contre le Hertha Berlin (2-1), qui récupère la place de lanterne rouge de son bourreau. Pas très sympa.

