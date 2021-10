Le Barça se relance contre Valence

Auteur d'une prestation sérieuse ce dimanche au Camp Nou, le FC Barcelone s'est imposé (3-1) face à Valence, grâce à des pions d'Ansu Fati, Memphis Depay et du revenant Philippe Coutinho. Ces trois points, ainsi que les débuts officiels de Sergio Agüero, soufflent comme un vent de fraîcheur et de soulagement sur lequel les Blaugrana devront capitaliser dans les prochaines semaines.

Gayá, de héros à zéro

Préparation idéale pour la C1

Barcelone (4-3-3) : ter Stegen - Roberto (Mingueza, 71e), Piqué, Garcia, Alba - de Jong, Busquets, Gavi (González, 71e) - Dest (Agüero, 87e), Depay, Fati (Coutinho, 59e). Entraîneur : Ronald Koeman.



Valence (4-1-4-1) : Cillessen - Foulquier (Musah, 75e), Gabriel, Diakhaby, Gayá - Guillamón (Costa, 86e) - Duro (André, 59e), Soler, Wass, Guedes (Cheryshev, 75e) - Gómez (Vallejo, 86e). Entraîneur : José Bordalás.

On avait quitté le FC Barcelone il y a deux semaines, groggy et surclassé par une impitoyable formation de l'Atlético de Madrid, rennvoyant lesà leurs doutes. Quinze jours plus tard, si tout n'est pas encore rose, les Catalans ont néanmoins réussi à prendre la mesure d'une accrocheuse équipe de Valence (3-1), notamment grâce à une grosse performance d'Ansu Fati et d'un Marc-André ter Stegen solide. Trois points dans la poche, une remontée à la septième place du championnat : l'objectif est rempli et c'est l'essentiel.Un peu plus de 60 secondes après le coup d'envoi, les 47 317 spectateurs du Camp Nou connaissent un premier frisson délivré par Fati, dont la frappe est déviée par Dimitri Foulquier. Mais l'ambiance va rapidement se glacer dans la foulée, la faute à un pétard de 25 mètres de José Gayá, inarrêtable pour ter Stegen. Sur tous les fronts, le capitaine de Valence s'arrache pour empêcher Sergi Dest d'égaliser sur un centre vicieux de Jordi Alba, même si cela ne fait que retarder l'échéance : après un une-deux avec Memphis Depay aux abords de la surface des, Fati fait parler son talent pour inscrire à son tour un superbe but en logeant le ballon dans le petit filet opposé. Hormis une tentative non-cadrée de Gonçalo Guedes, Valence se fait de plus en plus petit et craque avant la pause. Sur un joli mouvement à trois, Fati, encore lui, s'apprête à conclure de près mais se fait découper par Gayá. Penalty indiscutable, transformé par Memphis Depay d'une mine qui fige Jasper Cillessen, son quatrième but de la saison.Virevoltant en première mi-temps, Fati le sera tout autant sur les quinze minutes qu'il dispute dans le second acte, obligeant Cillessen à jouer les pompiers de service, avant de recevoir une ovation lors de sa sortie. Mais c'est bien Valence qui sort enfin la tête de l'eau. Carlos Soler voit d'abord sa tentative mourir sur le poteau gauche de ter Stegen avant de longer la ligne de but, puis Guedes buter sur le bras de fer du portier allemand. Carlos Soler se met de nouveau en évidence en débordant côté droit avant de tenter le centre en retrait qui ne trouve que les pieds de Gerard Piqué. Hachée (29 fautes au total, 5 biscottes) et très intense - les jambes crampées de Dimitri Foulquier peuvent en témoigner - cette rencontre tourne définitivement en faveur desgrâce à l'excellent travail de Dest qui peut servir le revenant Philippe Coutinho, complètement oublié et tout heureux d'inscrire son premier but avec Barcelone depuis près d'un an. Les débuts de Sergio Agüero, entré en jeu à la place de Dest, viennent parachever la belle soirée catalane, de bon augure avant la réception cruciale, déjà, du Dynamo Kiev mercredi en Ligue des champions.