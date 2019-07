Le bon coup de comm' d'Huddersfield avec son maillot domicile

#htafc's new home kit for the upcoming 2019/20 season has today been revealed!Produced by main supplier @UmbroUK, the new home kit features a modern spin on the traditional blue and white striped home shirt thanks to new title sponsor @paddypower. — Huddersfield Town (@htafc) July 17, 2019

Here it is! #htafc can today reveal the ACTUAL @UmbroUK home kit! The shirt is part of @paddypower's new #SaveOurShirt campaign; an initiative that is backing a move towards unbranded football kits, effectively returning the shirt back to the fans.More — Huddersfield Town (@htafc) July 19, 2019

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La diagonale du vide.Lanterne rouge de Premier League la saison dernière, Huddersfield avait dévoilé sa nouvelle tenue domicile il y a quelque jours et celle-ci n'a pas manqué d'enflammer la toile. Le maillot était bariolé d'une énorme bande diagonale frappée du nouveau sponsor du club, une société de paris sportifs irlandaise. Les fans avaient largement manifesté leur désapprobation quant à cette liquette, portée par leslors de match de préparation.Sauf que le maillot était en fait unet le coup de comm' a été savamment orchestré par le club et son nouveau sponsor Paddy Power. Les nouveaux maillots domicile sont en fait vierge de tout sponsor. Ce choix s'inscrit dans le cadre de l'opération «» qui vise à «» et à «» .Bien joué.