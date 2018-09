Le bizutage étrange de Marchisio

JB

Bienvenue en Russie.En partance de Turin au terme de dix années de bons et loyaux services, Claudio Marchisio a décidé de poser ses bagages plus à l'est, du côté de Saint-Pétersbourg. Ainsi, après sa présentation aux supporters il y a six jours, le milieu a eu droit vendredi à son bizutage. Et comme on ne fait pas grand-chose comme tout le monde au pays d'Andreï Archavine, «» a tout simplement dû passer devant ses coéquipiers pendant que ces derniers lui distribuaient des claques.Ça a changé, Jackass.