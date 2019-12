Le bilan comptable de l'intersaison 2030

Demain, c'est loin ? Pas pour la planète foot, qui a déjà établi son business plan sur dix ans. Le projet est en marche, on fait le bilan de l'intersaison 2029-2030. À ranger à côté du compte de résultats.

122

La Berrichonne roule sur la League One Mobalpa

La beINSky WorldLeague respecte la trêve de Noël

La Ryanair FIFA World CupTM joue son Boxing Day

La VAR est passée au naming

Une demi-saison de foot coûte 222 euros (payables en bitcoins)

Cristiano Ronaldo aligne son 15e Ballon d'or

Lionel Messi fait grandir la Masia

Manchester United et l'AC Milan font le bonheur des collectionneurs

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les années 2000 étaient lyonnaises. La décennie 2010 est parisienne. La cuvée 2020 sera berrichonne. On dit merci qui ? Merci Manu !. 23 avril 2022, Macron est réélu sur cette promesse en forme de tour de magie : lui président, la diagonale du vide sera l'eldorado de demain. Et qui dit paradis, dit fiscalité « avantageuse » . Le 31 décembre à 23h55, entre deux coupes budgétaires, une tournée de 49.3 transforme l'Indre en Delaware français. Une seule condition pour en profiter, investir dans le tourisme local. Amazon et Apple n'hésitent pas et injectent leurs dollars dans le budget de la Berrichonne. Le projet est en marche. Le PSG, lui, plane déjà ailleurs. Piqué l'avait annoncé en décembre 2019 : la tendance est à la prise de pouvoir des joueurs. Et les joueurs, ils se passeraient bien de mises au vert à Châteauroux, Metz ou Eibar. Alors, quand beIN et la Sky s'associent pour proposer de financer la nouvelle idée de Gerard P.Gianni I., c'est le coup de foudre. Exit les matchs de coupe en janvier, on joue désormais de mai à septembre sous le soleil de Hong-Kong, Dubaï ou Dublin (coucou, le réchauffement climatique). Le Rakuten de Tokyo est tenant du titre, tandis que le Paris Airways a laissé la cuillère de bois au Sydney Fire Club. Mais attention à l'Inter H&M Miami, très agressif sur les soldes hivernales ! Il disait quoi déjà, Jean-Pierre Coffe ?Après la Coupe du monde 2026, disputée par 48 pays en goguette du Canada au Mexique, la FIFA veut faire plus grand, plus beau, plus renta... plus ouvert. Résultat, c'est un Mondial à 72 qui s'apprête à être joué à l'intersaison 2029-2030. Et pour renta... célébrer l'événement, la maison-mère décide de l'éclater sur les 30 destinations les plus touristiques de la planète, privatisées pour l'occasion. Du match d'ouverture entre les ruines de Pompei à la finale dans la Cité interdite de Pékin, en passant par le Yosemite, le Taj Mahal et le train de la mine de Disneyland Paris, ce Mondial est en passe de devenir l'événement sportif le plus renta... suivi de l'histoire. Havelange et Blatter, ces visionnaires.C'était prévisible. À l'ère de l'et du, on n'allait certainement pas laisser des arrêts de jeu libre de droits. Une Sony VAR Check, un instant de cerveau disponible ? Hop, une pub pour le prochain projecteur holographique. T'en as rêvé, Sony l'a fait.On croyait avoir vu le pire dans les années 2010, avec la multiplication des détenteurs de droits TV. C'était oublier un peu vite que ce qui ne change pas, c'est que c'était mieux avant. Conséquence, pour voir du foot en 2030, c'est sur Amazon Prime Plus que ça se passe... jusqu'à la 85minute. Parce qu'après, direction Snapchat Gold pour connaître le frisson du. Quant à la League One, on la retrouve sur la fine fleur des licornes françaises, l'irrésistible Dailymotion. Cocorico !On l'avait laissé en 2019 avec une troisième place au Ballon d'or et plus de revenus grattés sur Instagram que gagnés sur le terrain . On le retrouve en 2030 avec 10 nouveaux globes posés sur la cheminée. Oui, parce qu'à partir de 2020, le Ballon d'or est élu à coups de likes. Et comme CR007est intestable dans ledepuis qu'il a entrepris d'aller monnayer ses abdos en Chine, le voilà tout seul en orbite autour du soleil. Filtre Golden pour le Portugais.Depuis que l'aberrante interdiction de transfert des mineurs a été abolie, le Barça s'en donne à cœur joie dans l'enrôlement de gamins du monde entier. Avec un ambassadeur efficace et un argument imparable. La tête de gondole, c'est #LeoMessi. Le produit-star, ce sont les hormones de croissance. Et le résultat, c'est les records cumulés de l'équipe la plus jeune, la plus endurante et la plus physique jamais alignée, le tout avec des primes payées en Croco Haribo. Rouges, évidemment.Demandez à Altavista, Lycos, Napster et au 1régiment de chasseurs parachutistes : la vie, c'est vaincre ou mourir. Or, de Manchester à Milan, deux géants ont dangereusement vacillé durant les décennies 2000-2010. Avant de s'effondrer peu après 2020. Un virage mal négocié et c'est le mur. Alors que l'EBITDA de JMA, lui, se porte très bien, merci pour lui.