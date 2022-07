Le bijou maradonesque d'un joueur du Servette en amical

On vous a isolé le merveilleux but de Mess... euh Bedia pic.twitter.com/2zJOM0S0YO — Servette FC (@ServetteFC) July 4, 2022

LB

Visiblement certains sont prêts avant la fin de la prépa.Ce dimanche en amical, le Servette Genève affrontait Neuchâtel Xamax et s’est imposé 5-1. Pour mettre la lumière sur cette rencontre, Chris Bedia y a mis du sien. L’ancien Troyen s’est régalé en marquant un but somptueux sur une action individuelle.L’Ivoirien formé à Tours a reçu une passe sur la ligne médiane, dos au but. Il s’est alors retourné et a commencé un festival. Un, deux, trois, quatre et cinq joueurs ont été passé en revue. Afin d’éviter de buter sur le gardien, il a décidé de s’en défaire avant de pousser le ballon au fond des filets. Le CM du Servette s’est fait plaisir et a ajouté en fond sonore le commentaire du festival de Lionel Messi en 2007 contre Getafe.Ne reste plus qu'à mettre le même but en coupe du monde face à l'Angleterre.