Le bijou de Kimmich dans le Klassiker

Et soudain, surgit une inspiration magistrale de Joshua Kimmich. Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich s'affrontent ce mardi soir , au Signal Iduna Park, dans unqui pourrait être décisif au sommet de la Bundesliga. Leader avec quatre points d'avance sur son hôte au coup d'envoi de cette 28journée, le Bayern a ouvert le score juste avant la pause grâce à un but aussi inattendu que bien exécuté. Au milieu du traffic, à l'entrée de la surface, Kimmich a préparé son plus beau lob pour tromper Roman Bürki.Le gardien suisse s'est détendu, mais sa claquette n'a pas suffi à empêcher le cuir de caresser les ficelles. Et si c'était le but du titre ?