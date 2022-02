Le Betis vient difficilement à bout de Majorque

Majorque (4-4-2) : Rico - Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa - Kubo (Lee Kang-in, 46e), Ruiz de Galarreta (Sánchez, 45e+2), Sevilla (Battaglia, 65e), Dani Rodríguez (Fer Niño, 70e) - Ángel Rodríguez (Amath, 46e), Muriqi. Entraîneur : Luis García Plaza.

Au Benito Villamarin ce dimanche soir, le Betis s'est difficilement sorti du piège tendu par le Real Majorque en l'emportant (2-1) dans une rencontre rythmée.Le spectacle du premier acte n'aura pourtant abouti qu'à une seule grosse occasion, amenant l'ouverture du score d'Álex Moreno. Un superbe mouvement collectif, aux abords de la surface majorquine, conclu par un excellent centre de Sergio Canales vers son latéral gauche, venu catapulter le cuir au fond d'une tête plongeanteDe quoi suffire aux hommes de Manuel Pellegrini, en gestion totale au retour des vestiaires. Il faut dire que la tentative lointaine et trop croisée de Lee Kang-in (49), a constitué l'une des rares situations. Oui mais voilà, à trop vouloir jouer minimaliste, les Vert et Blanc ont fini par se piéger eux-mêmes. Le service anodin de Jaume Costa a ainsi permis à Vedat Muriqi, sans élan, de placer son coup de casque dans la lucarne de Rui Silva. Une piqûre de rappel sérieuse, assimilée dans la foulée. La reprise de William Carvalho, contrée de la main par Rodrigo Battaglia, a en effet offert un penalty plus que logique aux hôtes, transformé en puissance du pied droit de Willian José. C'était chaud pour les. On notera la titularisation de Salva Sevilla et l'entrée de Joaquín en fin de partie : les vétérans sont toujours présents.Solide troisième, le Betis (46 points) conserve ses quatre unités d'avance sur le FC Barcelone (avec une journée en plus) et fait stagner Majorque en seizième position.