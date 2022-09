Le Betis Séville calme Villarreal et grimpe sur le podium

Betis (4-2-3-1) : Rui Silva - Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Moreno - Guido Rodríguez, W. Carvalho - Luiz Henrique (Guardado, 84e), Canales, Rodri (Ruibal, 69e) - Iglesias (W. José, 89e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Villarreal (4-4-2) : Rulli - Femenía, R. Albiol, Torres, Pedraza (Mojica, 71e) - Pino (Chukwueze, 54e), Capoue (Coquelin, 71e), Parejo, Lo celso - Moreno (Baena, 54e), Jackson (Morales, 78e). Entraîneur : Unai Emery.



Résultats et classement de la Liga

La forteresse jaune a fini par céder.Invaincu depuis l'entame de la saison, Villarreal a chuté sur la pelouse d'un Betis plus efficace pour inscrire le seul but de la soirée.Malgré l'absence sur blessure de Nabil Fekir, les Sévillans s'offrent le premier temps fort de la partie. Luiz Felipe fait briller Rulli de près (7), avant que Canales n'envoie sa frappe au-dessus de la barre (14). La réaction du gang d'Unai Emery ne se fait pas attendre, puisque le même Felipe revient en catastrophe contrer Moreno, alors que Rui Silva avait déserté sa ligne (14), avant de voir son portier s'imposer devant Lo Celso (22). Le Sous-Marin jaune appuie, et Moreno est contréde près (25), tandis que Jackson laisse un face-à-face en route sur une belle boulette de Pezzella (44).Devant aux points à mi-parcours, les visiteurs laissent pourtant à nouveau l'initiative à leurs hôtes après le repos, mais Iglesias voit sa frappe flirter avec l'extérieur du montant (57). Infranchissable depuis le coup d'envoi de cette Liga, la défense de Villarreal finit par encaisser son premier but de la saison sur un centre de Luiz Henrique, taclé au fond des filets par Rodri. Un Luiz Henrique à un tendon d'Achille de Rulli près de doubler la mise dans la foulée (63). Échec et mat pour Villarreal, qui tente de réenclencher la machine, en vain malgré toute la bonne volonté de Lo Celso, Chukwueze et consorts.Derrière le Real et le Barça, le Betis prend donc les commandes du championnat du reste du monde.