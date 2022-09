Le Betis résiste à Ludogorets, la Roma se reprend, l'Union saint-gilloise renverse Malmö

Les résultats

Envoyer des sacoches à 41 ans, oui c'est possible. N'en déplaise à Roger Federer , Joaquín l'a prouvé avec la manière, ce jeudi à l'Estadio Benito Villamarín. D'une superbe frappe lointaine, le quadragénaire a nettoyé la lucarne de Ludogorets (37) et participé à la victoire du Betis (3-2), la deuxième en autant de journées de Ligue Europa. Dans l'autre rencontre de ce groupe, le C, la Roma a vécu une soirée tranquille contre le HJK Helsinki. En supériorité numérique pendant 75 minutes, la Louve a attendu la seconde période pour terrasser son adversaire (3-0) et rattraper son faux pas de la semaine dernière . Une réaction que n'a pas eue le Dynamo Kiev dans le groupe B, celui du Stade rennais. Battu à domicile par l'AEK Larnaca (0-1) et son artificier sur coup franc Ádám Gyurcsó (8), le club ukrainien n'a pas encore inscrit le moindre point et se complique la tâche pour la suite de la compétition.La bonne opération du soir est à mettre à l'actif de Bodø/Glimt. Profitant du report de la rencontre entre Arsenal et le PSV Eindhoven , l'équipe norvégienne a provisoirement pris la tête du groupe A en disposant du FC Zürich (2-1) malgré la belle réduction de score de Donis Avdijaj (81). Enfin, les émotions étaient diamétralement opposées dans le groupe D. Pendant que Braga attendait le dernier quart d'heure pour faire plier l'Union Berlin (1-0), l'Union saint-gilloise et Malmö ont offert un scénario renversant : menés 2-1, les Apaches ont retourné la situation en deux minutes grâce à Teddy Teuma (69) et un festival de Victor Boniface (71).22 buts en sept matchs de C3 ce soir : la soirée aurait été parfaite si Rennes n'avait pas trébuché dans les derniers instants.